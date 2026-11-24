[メキシコシティ ２３日 ロイター] - メキシコのゴドイ検事総長は２３日、麻薬組織の首領とされるファウスト・イシドロ・メサ容疑者を国内で裁判にかける方針を示した。同容疑者については米国が身柄引き渡し

- メキシコのゴドイ検事総長は２３日、麻薬組織の首領とされるファウスト・イシドロ・メサ容疑者を国内で裁判にかける方針を示した。 同容疑者については米国が身柄引き渡しを求めており、両国の外交関係で新たな火種となる可能性がある。

メサ容疑者は米連邦捜査局（ＦＢＩ）の「１０大最重要指名手配犯」の１人だった。 米司法省によると、同容疑者は米国で継続的な犯罪組織の運営、麻薬テロ、資金洗浄の共謀、銃器関連の犯罪など６件の罪に問われている。 メキシコ検察は２３日、国内では銃器関連の犯罪と販売目的のメタンフェタミン所持の罪に問われていると明らかにした。 メキシコ軍は２０日に北西部シナロア州グアサベでメサ容疑者を拘束した。

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当局によると、同容疑者の奪還を図る武装集団との激しい衝突が起きた。 トレビジャ国防相は、メサ容疑者の潜伏先を包囲した後に部隊が攻撃を受けたと説明した。 メキシコ当局者によると、兵士４人と武装集団のメンバーとみられる１６人が死亡した。 シェインバウム大統領は米当局が情報面で支援したものの、現地での作戦には直接参加しなかったと述べた。

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当局はまた、急襲に先立ち、メサ容疑者の追跡を支援するため米国の偵察用無人機の使用を認めていたと明らかにした。