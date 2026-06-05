メキシコにおけるMF久保の人気急上昇と彼の成長物語。この記事では、地元メディア・熱狂ファンとサッカーの舞台を通じた多様なエピソードを綴ります。

日本から約1万キロ離れた メキシコ で、MF久保の名声が急騰し、地域社会を騒動に巻き込みました。 スペイン語圏の熱狂的なファンは、試合前の冷蔵庫や練習見学会で、子どもたちも「クボ～」と大声で応援し、スタジアムに会場外からも熱気が広がりました。

久保は試合終了後に地元メディアで取り上げられ、取材に答えると記者陣は大衆的な興奮に包まれました。 彼は流暢なスペイン語で「僕の個人的な目標は、できる限りW杯に向けて先に進むことです」と語り、笑顔で「バルセロナで育ち、スペインでの経験を積みましたので、今は愛されていると感じます」と話しました。



メキシコのモンテレイにある旧滞在先のホテルが近かったことで、久保は故郷の懐かしさを再確認しました。 高温多湿が課題とされる気候ですが、今回の練習日には涼しさと雨が手伝い、彼の適応力が試される場面でした。

今後の国際試合では、1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する決勝トーナメントのためのチーム戦略に、久保の経験が大いに役立つと期待されています。 地方のファンも熱狂的に彼を応援し、国内代表隊の士気に大きな刺激を与えました。

久保にとって4日は非常に重要な日でした。12月4日が誕生日という毎年のように続く事象の中で、今17年にW杯直前に25歳へと年齢が上がります。 彼は若々しさを保ち、日々のトレーニングと試合で心身ともに成長していると語り、「欲張らずにまずはW杯で勝ちたい。

オランダ戦に向けて準備を進めたい」と志望しました。 国際Aマッチでの7得点のうち6月は最大3得点を記録し、同年50試合目に到達するオランダ戦を目指す彼の最後の1年が始まりました。 国内外のメディアは彼の姿勢と熱意を注目し、現代サッカーにおけるインターナショナルプレイヤーの象徴として称賛を集めています





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

久保 メキシコ サッカー W杯 熱狂

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GIGABYTE、新型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP854KH」を発売！豊富な機能と高性能が魅力GIGABYTEが新型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP854KH」を発売。

Read more »

GIGABYTE、新型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP854KH」を発売！豊富な機能と高性能が魅力GIGABYTEが新型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP854KH」を発売。

Read more »

GIGABYTE、Core i7とRTX 4050を搭載した16.0型ゲーミングノートPC「G6」を発表、価格139,800円で登場GIGABYTEが新たに16.0型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP853KH」を発表。

Read more »

GIGABYTE、Core i7とRTX 4050を搭載した16.0型ゲーミングノートPC「G6」を発表、価格139,800円で登場GIGABYTEが新たに16.0型ゲーミングノートPC「G6 MF-H2JP853KH」を発表。

Read more »

見たかった…。2024年、サッカー日本代表に一度も呼ばれなかった実力者（3）「明らかに調子を上げている」5大リーグで奮闘●MF：三好康児（みよし・こうじ）サッカー日本代表は、先日の中国代表との試合を最後に2024年の全活動を終えた。この1年を振り返ると、森保ジャパンには多くの選手が招集さ...

Read more »

エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム株式会社は、USB Type-AとUSB Type-Cを切り替えて使用できるUSBメモリを発売する。ラインアップと直販サイトでの販売価格は、32GBの「MF-WSAU3032G」が3278円、64GBの「MF-WSAU3064G」が4708円、128GBの「MF-WSAU3128G」が6908円、256GBの「MF-WSAU3256G」が9878円。本体カラーはブラック・ホワイト・ブルー（64/128GBのみ）。8月上旬の出荷予定。

Read more »