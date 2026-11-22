政府広報にナオキマン起用が注目される中、TBS番組に出演したカズレーザーが広告会社の過去の問題点を指摘し、背景に「陰謀論」の疑いを示唆する鋭い見解を述べた。

クリエイター集団 メイプル超合金 の カズレーザー （42）が、政府による若年層向け広報キャンペーンの起用对象を巡り、鋭い批判を展開した。彼は22日に TBS 系列の日曜ワイド番組「 サンデー・ジャポン 」に生出演し、話題となっている 政府広報 のあり方について持論を述べた。

政府広報起用とカズレーザーの疑問

カズレーザーは、今回の起用について「これは都市伝説ではない」というキャッチフレーズを用いたナオキマンの動画コンテンツを例に挙げた。彼は、中東への原油輸入依存やサイバー攻撃の増加といった現実的なリスク情報を、ナオキマンの手法でどのように紹介しているかについて説明した上で、その背景に疑問を呈した。

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政府は若年層への情報発信を強化する狙いで、行政からの情報に触れる機会の少ない層にも興味を持ってもらえるよう工夫を凝らしたと説明している。しかし、カズレーザーはこれ単なる広報戦略の成功ではなく、より深層にある問題を浮き彫りにする視点を持っているようだ。

広告会社の過去問題と指名停止

企画に携わった広告会社名を挙げたカズレーザーは、該当作業者の過去の経歴に焦点を当てた。彼は、東京オリンピックの際に不祥事があり、指名停止処分を一度受けた企業であると指摘した。期間が明けた後に、再びこのような重要な政府関連の仕事を受注できる状況に対して、彼はどういう反応を示したのだろうか。

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カズレーザーは「何か不思議じゃないですか」と述べ、自身の業界感覚とのギャップを強調した。一般的な感覚であれば、一度問題を起こして処分を受けた企業が、期間が過ぎただけで国のお達しを得られることは異質だと感じるのが自然だとの見解を示した。

「お上からの仕事」獲得の不可解さ

彼はさらに、もし自分たちがその立場であれば、問題をやらかした後に政府からの仕事をもらうのは難しいと予想するだろうと語った。この常識的な予測と、実際の起用事例との間に大きな乖離があると感じた彼は、その理由に「裏がありそうだ」という可能性を提示した。

この鋭い指摘はスタジオの笑いも誘ったが、その背景には行政と民間企業の関係性に対する深い不信感や疑問が存在する。単なるエンターテインメントとしての発言ではなく、現代の情報社会における信頼性の崩壊という重いテーマが含まれている。

ナオキマンへの問いかけと結論

議論の結びとして、カズレーザーは「そういう陰謀論もナオキマンさんに問いたい」と述べ、動画制作側へ直接の問いかけを行った。これは単なる批判ではなく、なぜそのような起用が行われたのか、その真意や背景について当事者に説明を求める姿勢を示すものである。

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今回の発言は、単なる著名人の私見に留まらず、政府広報の透明性や選定基準に対する社会的な議論を喚起するものとなった。若年層への発信手段としての有効性は認めつつも、その裏にある選定プロセスへの懸念は、今後の広報活動においても重要な視点として残るだろう。