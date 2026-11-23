マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーは、アンフィールドで行われたリヴァプール戦0-4の大敗について、新監督マウリシオ・ポチェッティーノの初陣を「悪夢のような船出」と表現。主審のレッドカード判定に強い不信感を示し、試合展開が15分で決着ついた背景を分析した。

マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーが、リヴァプールに0-4で大敗したチームのパフォーマンスを厳しく評価した。 アンフィールドでの惨敗は、新監督マウリシオ・ポチェッティーノにとって悪夢のような船出となった。

初陣は早い時間帯の退場によって狂わされた。 ポチェッティーノ監督のユナイテッドでの指揮は、日曜日にリヴァプールに0-4で圧倒されるという惨憺たる形で始まった。 開始からわずか8分、アレクサンデル・イサクへのチャレンジでレニー・ヨロが退場となり、試合の行方は最初の15分で事実上決まった。 リヴァプールは直後に数的優位を生かし、ドミニク・ソボスライとフロリアン・ヴィルツのゴールで2点を奪取。

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後半にも2点を加えて大勝を収めた。 に対し、率直にこう語った。

「10人対11人だ。 アンフィールドのような場所に来れば、それだけでも難しい試合になる。 そこで1人失えば、さらに厳しくなる。 試合での仲間たちの戦う姿勢は責められない。

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悔しさを受け止めて、前に進む。 準備してきたことがすべて無駄になるとは言わない。 練習でやったことを試合で生かすことはできる。 でも、こんな状況で1人少なければ、10倍難しくなる」試合を決定づけた場面は今も大きな議論を呼んでいる。

ポチェッティーノ監督と選手たちは、ヨロに一発退場を命じた主審の判定に疑問を呈した。 フランス人DFは決定的な得点機会を阻止したと判断されたが、リプレー映像ではイサクがボールのコントロールを失っていた可能性が示された。 メイヌーはこの場面について特に強く主張し、接触が起きた時点でボールはすでにGKセンネ・ラメンスの方へ向かっていたと訴えた。

「レッドカードにはなり得ないと思う判定によって、試合は僕らの手から離れてしまった」とメイヌーは語った。 さらに、「あり得ない。 ボールはもうGKのところにある。2人とも全速力で走っている。 僕らに何ができる？ 起きたことは仕方がない」と続けた。