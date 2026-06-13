メイド・インシリーズの新作「Pictonico!」がスマホで登場

任天堂の新作ゲーム「Pictonico!」がスマホで登場。メイド・インシリーズの伝統である瞬間アクションゲームの要素を取り入れ、スマホの中にある顔写真がゲームになる要素を掛け合わせています。ゲームは簡単ながら緊張感があり、タイムアタックや生き残りモードなどゲームとしての歯ごたえのあるチャレンジもできるため、ムキになってクリアを目指してしまうゲーマーどうしでも楽しめます。

メイド・イン系列の 瞬間アクション ゲーム の伝統と掛け算されるのは、 スマホ の中にある顔写真が ゲーム になる要素。 任天堂 は執拗に ゲーム 化を続けており、カメラを搭載したニンテンドー3DSではプレーヤーや身近な人の顔面が空を飛んで襲いかかる奇ゲー『顔シューティング』が、初代 ゲーム ボーイの周辺機器ポケットカメラでも取り込んだ顔で遊ぶミニ ゲーム がありました。

今回の『Pictonico! 』は、主に正面を向いた顔が素材になり、簡易的な画像加工で大口を開けて岩石を噛み砕いたり、ポッと赤面したり涙を流したり、眉がフリッパーとして可動するピンボール台になったり、顔ハメパネル的な雑キャラクターとして登場したり。 要するに人の顔を好き放題に弄ってゲームに仕立てます。

どれも他愛なく鼻で笑う程度のものですが、『瞬間アクション』としてただでさえ一瞬の認識能力が問われ緊張しているため、自分や家族や友人知人の変顔が雑な加工と意外な組み合わせで大写しにされるだけで妙なツボに入ってしまい、簡単なはずのゲームに失敗するのが今作の醍醐味(？ )。 ゲームによるものの小さい子供でも遊べ、一度理解してしまえば老若男女さほど差が出ないため、スマホを回して・囲んでお子様接待用としては確実にウケます。iPadでもスマホ拡大ではなく全画面で遊べるため、持っている人は小さな画面を覗き込むスマホよりもタブレットがおすすめ。

幼児向けだけかといえばそうでもなく、ゲーム自体はシンプルながら緊張感があり、タイムアタックや生き残りモードなどゲームとしての歯ごたえのあるチャレンジもできるため、ムキになってクリアを目指してしまう、競争してしまうゲーマーどうしでも『メイド・イン』シリーズのように楽しめます。 写真は特定の日やアルバムだけを使うように設定したり、この顔は出さないのNG指定も可能。 通常のプライバシーポリシーや規約のほか『任天堂からの約束』として、分かりやすく写真を外部送信しないこと等を伝えているのも任天堂らしさです。

数人分の顔を使うゲームもよくあり、意外な組み合わせが意外な役どころで出てきて笑ってしまうのも楽しみのひとつですが、「すべての写真」設定では誰だか分からない顔が出てきたり、何らかの修羅場や気まずい状況にならないとも限りません





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