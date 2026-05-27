ムーキー・ベッツ、9年ぶり4番起用に応える先制5号2ラン 打撃不振打開へ打順変更が的中

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が26日、本拠地でのロッキーズ戦に4番・遊撃で出場し、初回に先制の5号2ランを放った。4番出場はレッドソックス時代以来9年ぶり。不振脱却の起爆剤となる一打。

ドジャース の ムーキー・ベッツ 内野手（33）が26日（日本時間27日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたロッキーズ戦に「4番・遊撃」でスタメン出場しました。4番打者としての出場は、レッドソックス時代の2017年以来、実に9年ぶりです。

その初回の第1打席で、ベッツは先制の5号2ランホームランを放ち、チームに勢いをもたらしました。 一振りで試合を動かしたこの一打は、ロッキーズ先発フリーランドがカウント0-2から投じた内角90.7マイル（約145.9キロ）の直球を強振したもので、腕をたたみながらうまく押し込んだ打球は伸びを見せ、バックスクリーンに飛び込みました。 打球速度は100.7マイル（約162.0キロ）、飛距離は404フィート（約123.1メートル）、角度26度の美しい放物線でした。 このホームランにより、ベッツは今季5本目のアーチを記録し、打点を13に伸ばしました。

試合前、ベッツは直近12試合で51打数8安打、打率.157と深刻な打撃不振に陥っていました。 デーブ・ロバーツ監督はこの不振打破のため、今季主に2番や3番を打っていたベッツを4番に据える決断を下しました。 ロバーツ監督は打順変更の意図について、スイングの状態が良くないこと、焦りや慎重さが見られることを指摘し、違う景色を見せることで負担を軽減し、4打席の中で結果を出すことに集中させたいと説明しました。 実際、ベッツはその期待に見事に応え、初回の打席で結果を出しました。

ベッツの4番起用はレッドソックス時代の2017年が最後で、当時彼は4番として16試合に出場し、打率.321、5本塁打、11打点と好成績を残しています。 その後、ドジャースに移籍してからは主に1番や2番を務めていましたが、今回はチーム事情もあり久々の4番となりました。 ドジャースは開幕から打線の調子が上がらず、特に大谷翔平選手の離脱後は得点力不足に悩んでいました。 ベッツの復調はチームにとって大きな希望であり、このホームランをきっかけに打線全体が活性化することが期待されます。

ベッツ自身も、この一打で自信を取り戻した様子で、試合後のインタビューでは、自分の役割に集中することの重要性を語り、チームの勝利に貢献できて嬉しいと述べました。 今後の打順については、ロバーツ監督は様子を見ながら判断するとしていますが、ベッツのこの一打が今後の起用法に影響を与える可能性があります。 また、ベッツの守備位置も遊撃手として固定されつつあり、打撃と守備の両面でチームを支える存在として期待が高まっています。 今回のホームランは、彼の持つ潜在能力の高さを再確認させるものであり、残りシーズンでのさらなる活躍が楽しみです。

ドジャースはこの試合で勝利を収め、地区首位をキープしています。 ベッツの復調がチームにどのような波及効果をもたらすか、注目が集まります。 今年のメジャーリーグにおいて、ムーキー・ベッツは依然として重要な戦力であり、この打順変更が彼のキャリアに新たな転機をもたらすかもしれません。 ファンとしても、彼の今後のバッティングに大きな期待を寄せています





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