イングランド代表DFのハリー・マグワイアがドイツ人監督のトーマス・トゥヘルによるメンバー刷新により代表での出場が外された。マグワイアの家族は、この決定を受け、監督に批判を呈した。その後、マグワイア自身は「今回の決定に衝撃を受け、打ちのめされている」と発言、現在チームにとって不要な存在とされている。トゥヘル監督は秋シーズンを向けてセンターバックを継続する方針であると声明を発表した。また、間もなく開催されるクロアチア戦に向けてのイングランド代表は、今回の直木賞の判断がW杯での運命を握るのか、あるいは早急な帰国を果たすのか、まだ分かりそうだ。

マンチェスター・ユナイテッドのDFハリー・マグワイアがイングランド代表の2026年ワールドカップメンバーから外れた。 この決定を受け、マグワイアの家族はトーマス・トゥヘル監督を強く批判した。

約10年にわたり「スリー・ライオンズ」の守備の要だったベテランCBは、ドイツ人監督の妥協のないメンバー刷新により代表での将来が不透明になった。 トゥヘル監督のワールドカップ代表発表後、マグワイアの家族が監督に反発。33歳のマグワイアはフィル・フォーデンやコール・パーマーと共に落選し、近親者はこの決定を「不名誉」と即座に批判した。 妻ファーンはSNSに「胸が張り裂けそう。 もっとできることはなかったはず。

あなたの価値は十分に認められているのに、たった一人の判断でチャンスを奪われたことが残念だわ」と綴った。 母ゾーイさんも「本当に腹立たしい。 これ以上できることはなかったはず。 胸を張って。

不名誉なことだ」と語った。 今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで24試合に出場し3月の代表戦で復帰したマグワイア。 しかし北米遠征への期待は残酷にも打ち砕かれた。 好調を維持し代表入りを確信していたが、現在はチームにとって不要な存在とされている。

本人は「今シーズンの活躍を踏まえ、代表で重要な役割を果たせると思っていた。 今回の決定に衝撃を受け、打ちのめされている」と語った。 長年の喜びの一つだった、あのユニホームを着て祖国を代表することが、選手たちがこれからの夏、 maximale Ergebnisse残すことを願っている。 兄のローレンスは今回の事態を「大混乱」と表現し、ジョーは「人生で最悪の決定だ」と批判した。

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンがベテランDFを擁護した。 キーンは、大舞台で常に安定したパフォーマンスを示してきた選手をベンチに追いやったトゥヘル監督の判断に疑問を呈した。 キーンは、このセンターバックの実績を強調し、監督が重大な判断ミスを犯したと指摘した





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup Football Inclusion Criticism Rejection Leadership Team Maguia Tochel GK Defense Team Role

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

���H�H�����Ɍ��P�[�u���ؒf�@�s����ȂǂŒʐM��Q�@�L�����L�����ŁA�����̕�C�H�����ɁA�n���̌��P�[�u�������Đؒf���A�ʐM��Q�����������B

Read more »

麻也、長友らW杯組10人の招集見送りで世代交代鮮明に…森保監督「最強の日本代表を」 | ゲキサカ日本サッカー協会(JFA)は15日、キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表し、カタールW杯メンバー26人からはGK川島永嗣、GK権田修一、DF長友佑都、DF吉田麻也、DF酒井宏樹、DF谷口彰悟、DF...

Read more »

衝撃の2試合…昨年まで大学で控えボランチだった東京V特別指定MF新井悠太がデビュー戦弾に続き同点アシスト! | ゲキサカ[7.9 J2第25節 町田2-2東京V 国立] スタジアムの空気が一変した。東京ヴェルディは2点を追う後半21分からMF甲田英將に代えてMF新井悠太を投入。すると同25分、新井が左サイドからドリブルでエリア内に侵入し、DF...

Read more »

玄人志向がIntel Arc A750を2万1,800円で販売。コスパ最強？玄人志向は、Intel Arc A750を搭載したビデオカード「AR-A750D65-E8GB/DF」を7月中旬に発売する。価格はオープンプライスで、実売予想価格は2万1,800円前後の見込み。国内限定数量販売の“お求めやすい価格”となっている。

Read more »

長さ260mmの短くて光らないRadeon RX 7700 XT/7800XTが発売玄人志向から、Radeon RX 7700 XT搭載ビデオカード「RD-RX7700XT-E12GB/DF」とRadeon RX 7800 XT搭載の「RD-RX7800XT-E16GB/DF」が発売された。

Read more »

ミリタリーファンも注目!?「まるで偵察用オートバイ」なカワサキの新型車に「めっちゃカッコヨ」と反響カワサキモータースジャパンが、多用途型デュアルパーパスモデル『KLX230 DF』を新発売する。渋いカラーで登場した「KLX230 DF」に対して、SNSでは「これめっちゃカッコヨ」「まるで偵察用オートバイやん」といった高評価コメントが集まっている。

Read more »