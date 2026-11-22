ここ数日のバイエルンによるジャマル・ムシアラへの対応を、チームメートのマイケル・オリーズは快く思っていないようだ。

フランス人スターのオリーズは、移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏の投稿に、自身の公式インスタグラムアカウントで「いいね」を付けた。 投稿にはムシアラの写真があり、その下には、ムシアラをめぐる バイエルン 幹部複数人の発言について選手組合FIFPROが公表した声明からの引用が添えられている。

「バイエルンはムシアラを尊重しなければならない」というものだ。 このメッセージを載せたロマーノ氏の投稿には数十万件の「いいね」が付き、その中にオリーズのものもあった。 ムシアラをめぐる議論の発端は、2週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネス氏が発言したのに続き、ここ数日、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者とカール＝ハインツ・ルンメニゲ監査役も、23歳のムシアラのパフォーマンスに疑問を呈したことにある。 ルンメニゲ氏は金曜夜、特に踏み込んだ発言をした。

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ブンデスリーガでバイエルンがケルンと1-1で引き分けた試合の際、ムシアラは、一時的に短時間の欠神発作を引き起こすものの、治療は十分可能な神経機能障害を抱えている。 この問題が特に大きいのは、ムシアラが2025年2月の契約延長以降、推定年俸2500万ユーロでバイエルンの高額所得選手の一人となっているためだ。 バイエルン側は、給与とパフォーマンスの隔たりを給与の見直しによって解消したい意向を、多かれ少なかれ明確に示している。