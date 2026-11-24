バイエルン・ミュンヘンのジョシュア・キミヒやジャマンラ・ムシアラに関する複雑な契約条項、特に給与保証に関連する医学的情報の開示問題が浮上し、代理人のハンス＝ヨルク・シュミットの誠実さが問われている。

この見方を、のフィリップ・シュナイダーも月曜日、同紙のポッドキャスト『Und nun zum Sport』で間接的に裏付けた。 というのも、同紙によれば、ここ最近苦しい状況が続く攻撃的選手は、複雑に組み込まれた複数の条項や「付随する取り決め」により、年間最大3000万ユーロを受け取る契約になっている。

シュナイダーによると、それらは「実際、当時のバイエルン側も細部まで完全には把握していなかった」という。 特に関係している可能性があるのは、病気や負傷の場合にも給与を支払い続けるという異例の条項だ。 シュミットはムシアラについて、エーベルとの交渉でこれをバイエルンとの契約に盛り込んだ。 バイエルンが給与を支払い続ける義務を負う期間は、通常の6週間ではなく6カ月間となっている。

Also read 高市首相深圳空港段差問題 中国側事前通告なし 外交儀礼の欠如と安全保障の懸念

『シュテルン』によれば、この条項によってバイエルン首脳陣の間では、ムシアラが契約に署名する前から病気を患っていたのではないかという疑念が生じている。 によると、例えば「バイエルンにいる人々」の中には、ムシアラが2025年4月に時速194キロで起こした重大な交通事故が、すでに神経機能障害と関係していたのではないかと問いかける人もいるという。 ムシアラがチームの中で初めて同様の発作を起こしたのは、昨季4月7日のレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ戦を前にした時期だったとされる。

ムシアラ側が署名前にすべての医学的情報をバイエルンへ開示していたのかという問いについて、『シュテルン』は答えを示していない。 また『TZ』によれば、ムシアラを治療する2人の神経科医を選び、費用を負担しているのが選手側であることも、バイエルンの不安を招いているという。 クラブの医師には診断の詳細を精査することが認められていない。 契約延長前にムシアラ側が重要な医学的情報を伏せていたと判明すれば、シュミットの代理人会社に深刻な影響が及ぶ可能性がある。

Advertisement

同社は長年、バイエルンと良好で信頼に基づく関係を築いてきた。 選手の代理人陣の誠実さが問われれば、好調な事業にも悪影響が出るためだ。 ムシアラはおそらく最も有名な顧客だが、11WINSが代理人を務める著名なブンデスリーガ選手はほかにも大勢いる。 バイエルンとつながりのある選手もムシアラだけではない。

だからこそ、シュミットとバイエルンの関係は、これまで常に良好で信頼に満ちたものと評されてきた。 数人挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、国外からも強い関心を集めるニコロ・トレゾルディ、かつてバイエルンの逸材とされた、現在はPSVアイントホーフェンでプレーするパウル・ヴァナーがいる。

さらに、いずれもバイエルンでの経歴があり、ブッフマンについては今も同クラブと契約しているタレク・ブッフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイク、そしてレヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンもいる。 最後に挙げたアイヒホルンも、ムシアラと同様に主にシュミットが担当する選手だ。 そして昨夏、バイエルン内部で対立を引き起こしていた。

スポーツ担当役員のエーベルは当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得希望選手に定め、才能豊かなセントラルMFを契約解除条項に定められた金額、報道によれば900万～1200万ユーロで何としても獲得したがっていた。 しかし、『キッカー』によると、ヘーネスとルンメニゲが反対したという。 シュミットの代理人会社は、ヘルタ・ベルリンに支払う移籍金に加え、アイヒホルンの契約金として1000万ユーロという高額を要求したとされる。 当時のアイヒホルンは16歳で、プロでの出場はわずか19試合。

Advertisement

ヘーネスなら、おそらく「常軌を逸している」と言うだろう。 結局、アイヒホルンはレヴァークーゼンに移籍したが、これまで同クラブで1試合もプレーしていない。 重度の胃腸感染症の後に代謝性疾患と診断され、当初は入院治療を受けた。 現在は復帰に向けたトレーニングを行っており、年明け以降にレヴァークーゼンでデビューする見込みだ。

一方、ある選手とシュミットの代理人会社との全く予想外の契約解消は、バイエルンにとって幸運となった。 レロイ・サネが2025年5月、代理人をシュミットからピニ・ザハヴィに変更していなければ、おそらくバイエルンから新たに3年間の契約と年俸を提示されていたはずだ。

「あとは署名だけだ。 我々も望んでいるし、レロイも望んでいる」。 エーベルは当時そう語っていたが、わずか数時間後には見通しが違っていたことを知ることになった。 それはクラブにとって、予期せぬ、そして本来はどの当事者も望んでいなかった幸運だった。

サネが残留していれば、例えばレナート・カールがトップチームへ進み、素晴らしい1年目に飛躍を遂げる道は閉ざされていたかもしれない。 一方のサネは、現在のガラタサライでのプレーと似たような成績にとどまっていた可能性がある。 現在30歳のサネは、そこへ移籍金なしで加入した。 加入時の大きな熱狂は今、サポーターの強い不満に変わっている。 サネは公式戦16試合で、得点への関与が現在ちょうどゼロだ。