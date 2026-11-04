ミラン、ヨーロッパリーグのフェレンツヴァーロシュ戦へ　アモリム監督は負傷者続出でも勝利を強調

ミランのアモリム監督が木曜日のヨーロッパリーグ、フェレンツヴァーロシュ戦を前に会見しました。インテル戦の勝利から気持ちを切り替え、主力の負傷者が続く中で大会突破を目指す姿勢を示しています。セリエAでは勝ち点21の5位につけています。

ミラン の アモリム 監督は水曜日の試合前会見に出席し、木曜日に行われる ヨーロッパリーグ の フェレンツヴァーロシュ 戦を前に報道陣の取材に応じた。土曜日の インテル とのダービーでは3-1の勝利を収めており、 ミラン はその勢いを次の大会にどうつなげるかが問われている。

会見でアモリム監督は、インテル戦の話題からすぐに距離を置いた。「それが目標だ。インテルのことは忘れなければならない。今度は別の大会だ」と語り、ヨーロッパリーグの一戦に意識を集中させる考えを示した。

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インテル戦後の切り替えと一貫したプレーの重要性

アモリム監督は、フェレンツヴァーロシュ戦に勝つことよりも、結果以上に安定した戦いを続けることが必要だと強調した。

監督はこの試合を、ミランにとって非常に重要な一戦だと位置づけている。インテル戦では一貫したプレーができたと評価し、それを続けることが今のチームに必要な大きな一歩だと説明した。

さらにアモリム監督は、選手を入れ替えるかどうか、誰がピッチに立つかは関係ないと述べた。チーム全体として木曜日の試合に勝つことが求められるという考えを明確にした。

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大会に向けた目標についても、監督は高い期待を示している。この大会で最後まで勝ち進むことを掲げ、ヨーロッパリーグでの戦いに強い意欲をのぞかせた。

セリエAの成績と負傷者が相次ぐ現状

アモリム監督は今後の試合で、アレクシス・サレマーケルス、マッテオ・ガッビア、サミュエル・チュクウェゼ、ピエトロ・テラッチャーノ、フィカヨ・トモリ、ルベン・ロフタス＝チークの6選手を欠くことになると明らかにした。

国内リーグのセリエAでは、ミランはボローニャ戦の2-4の敗戦が唯一の黒星となっている。一方で、ユヴェントス、ラツィオ、サッスオーロとの引き分けが響き、勝ち点を伸ばしきれていない状況だ。

開幕から10試合を終えたミランは、勝ち点21で5位に位置している。首位ラツィオとの勝ち点差は7となっており、上位との距離を縮めることが国内での課題になる。

ピッチ上の苦戦に加えて、負傷者の続出がチーム編成を難しくしている。主力の不在によって、各ポジションでの選択肢は大きく限られる形となった。

アモリム監督は一部の選手について慎重になる必要があると認めた。ここまで過密日程をこなしてきたことを挙げ、これからの試合で多くの選手を失うわけにはいかないと説明している。その上で、「最も重要なのはこの試合だ」と語り、目の前のフェレンツヴァーロシュ戦を最優先にする姿勢を見せた。

選手全員への信頼と勝利への責任

アモリム監督は、木曜日の試合では選手の入れ替えが必要になるものの、全員が準備できていると説明し、選手たちへの信頼を強調した。

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監督は、試合に勝つことは自分たちの責任だと明言している。選手層が限られる中でも、チームが結果を出すことに強い責任感を示した形だ。

対戦相手のフェレンツヴァーロシュは、この大会で勝ち点9を獲得している強敵とされる。国内リーグでも無敗を保っており、ミランにとって簡単な相手ではないことがうかがえる。

それでも監督は、相手が国内リーグで無敗であることを踏まえても、ミランには勝つ責任があると強調した。主力を欠く状況でも、選手全員の力を結集して勝ち点を積み上げたいという意図が読み取れる。

ヨーロッパリーグ突破へ向けた今後の焦点

ミランにとって次の焦点は、木曜日のフェレンツヴァーロシュ戦で安定した戦いを見せられるかどうかにある。アモリム監督が求める一貫性を結果につなげられるかが注目される。

負傷者が続く中で、誰がピッチに立つかも大きな注目点となる。アモリム監督は選手の入れ替えを前提に戦う考えを示しており、新たな組み合わせがどのようなプレーを見せるかが試金石となる。

国内リーグでは、首位ラツィオとの勝ち点7差が残っており、上位との差を詰めていく必要がある。ヨーロッパリーグと国内リーグの両立が、今後のシーズンを左右する要素となりそうだ。

木曜日の一戦は、インテル戦で見せた戦いぶりがどこまで再現できるかを測る機会になる。大会で最後まで勝ち進むという目標に向けて、ミランがどのような一歩を踏み出すのか注目される。