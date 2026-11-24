アモリム監督、スポルティングCPのイナシオを1月に獲得しないと明言。契約解除金は6000万ユーロで、両者には古巣での接点がある。

が伝えたもので、指揮官はさらに「彼は素晴らしい選手だ。 一緒に仕事ができて光栄だった。 我々には［ストラヒニャ・］パヴロヴィッチと［サンクン・］ディアワラがいる。 ディアワラはフランス2部から来た若者だが、良いプレーをしている。

我々は前に進み、ほかのポジションの選手について考えなければならない」と述べた。 イナシオの獲得は、どのクラブにとっても資金面で容易ではない。 ポルトガル代表のイナシオは現在、スポルティングCPと契約を結んでおり、契約期間は2030年まで。 交渉を経ずに獲得を望むクラブは、6000万ユーロの契約解除金を支払う必要があるとみられる。

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この高額な設定により、圧倒的な条件のオファーが届かない限り、スポルティングCPは主将を引き留める上で有利な立場にある。 イナシオは今季ここまで15試合に出場して1得点を記録し、高い評価を受ける理由を示し続けている。 守備の中心で安定したプレーを見せ、スポルティングCPが国内外の大会で競争力を維持する助けとなっている。 アモリム監督が現在の選手層に満足していると表明する中、ミランがDFにこれほどの大金を投じれば、クラブのオーナー陣が重視する規律ある補強方針から外れることになる。