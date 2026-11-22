ミランのアモリム監督はクラブ史上最高額加入のゴンサロ・ラモスの得点停滞をチームの戦術的問題と説明。若手カマルダの成長や攻撃数の課題についても言及。

ミラン の ルベン・アモリム 監督は、クラブ史上最高額の移籍金で加入した ゴンサロ・ラモス の得点低迷について、選手個人の責任ではなくチームの戦術的な課題が原因であると強く擁護した。アモリム監督は、ラモスが サン・シーロ でゴールを決めるのに苦しんでいる状況を受け、その負担を選手にだけ押し付けることを拒否している。

チームの戦術的課題がラモスを苦しめている

ミランは日曜日のフロジノーネ戦でセリエAの戦いを再開するにあたり、注目は必然的にチームの得点力へと向かっている。アルファジョ・シセ、アドリアン・ラビオ、クリスティアン・プリシッチ、ディエゴ・モレイラは今季、公式戦で計21ゴールを記録している。一方、ラモスとその控えを務めるフランチェスコ・カマルダは2人合わせてわずか3ゴールで、3点ともポルトガル代表FWが決めている。

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土曜日に取材に応じたアモリム監督は、原因はFWの決定力ではなく、チームが質の高いチャンスを作れないことにあるとの見方を示した。「もちろん、カマルドとラモスを助けるために、1月にもう一つ選択肢を増やすのは良いことかもしれない」と述べた。しかし、アモリム監督は「ラモスが苦しんでいるのはチームが苦しんでいるからだと思う」と断言している。監督は「皆さんも私も持っているデータを理解するために、私には2週間あった」と強調し、チームのアタッキングサードへの進入がうまくいっていない現状を指摘した。

ラモスの数字以外の貢献とジェノア戦の評価

アモリム監督は、ラモスが先発メンバーにもたらす、数字には表れない貢献を強調した。ポルトガル代表FWは昨夏、パリ・サンジェルマンから7400万ユーロに追加費用を加えた移籍金でミランに加入した。それまでフランスの強豪で公式戦131試合に出場し、45ゴールを挙げていた。指揮官は、ベンフィカ出身のFWが得点者にならなくても試合に影響を与えている例として、最近のジェノア戦を挙げた。

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「ジェノア戦では、ラモスがいなければ我々は2点を取れなかった。彼自身は得点していないが、彼がいなければあの2点は生まれなかった」とアモリム監督は語った。監督はさらに、「我々はアタッキングサードに進入できていない。そこに入ること、そしてそこから攻撃を続けることに関して、我々は最も苦戦しているチームの一つだ。シュートの数も多くない」と、チーム全体の攻撃力不足を指摘している。

カマルダの意識変化と今後の攻撃数増加の目標

アモリム監督はまた、代表活動から戻った若手フランチェスコ・カマルダの意識に大きな変化があったことも明かした。監督は「ペナルティーエリア外から何本もシュートを打つチームにはしたくない。そこからは大抵、得点できないからだ」と、質の高いシュート追求の重要性を説いた。アモリム監督は「我々はラモスを助けられていない」と認めつつも、チーム全体の前への推進を自身の主な仕事と位置づけている。

「私が最も懸念しているのはチームのことであり、攻撃の回数だ。このままではいけない。我々は多くのゴールを決めているが、攻撃の回数は少ない。攻撃の回数が少ないまま得点を増やし、それを維持できると考えているなら、この先は続かない」とアモリム監督は警告している。そして最後に、「だから私の目標はチームを前へ押し出すことだ。それは私の仕事であって、ラモスの仕事ではない」と、指揮官としての責任を明確に示した。ミランは今後、ラモスとカマルダを活かすための戦術変更と攻撃数の増加が求められる状況にある。