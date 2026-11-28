ミランを退団しコモでプレーする選手が、指導者やカタンザーロでの経験、ファブレガスとの出会い、そして将来の夢について本音を明かした。自身の成長プロセスと今後の展望を詳述。

ミラン から放出され、現在コモでプレーしている元選手が、自身のキャリアの転機と現在の心境について率直な言葉を寄せた。この選手は、 ミラン 在籍時の事情や、 カタンザーロ での生活がもたらした精神的な成長、そして現在のチームで得ている手応えを振り返っている。単なる試合結果ではなく、内面的な変容とプロとしての姿勢の変化に焦点が当てられている点が特徴的だ。

ミラン離脱とカタンザーロでの内省

この選手にとって、ミランを去る決定は自らの進路を大きく変えるきっかけとなった。ミラン側が彼を放出した理由については、本人も完全に理解できていないと述べている。しかし、その結果として訪れたカタンザーロでの生活は、選手にとって非常に意味のある時間となった。ここでは、外界からの干渉を減らし、自分自身と向き合う時間が確保されたという。

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カタンザーロでの期間は、単なるプレーの調整期間にとどまらなかった。選手は、自分の内面を深く見つめ直し、本当の自分を知るうえで非常に役立ったと振り返る。この経験を通じて、外部の評価や環境の変化にとらわれず、自分自身の成長プロセスを確立する土壌ができたようだ。ミラン側から重要な立場にある人物たちからのメッセージを受け取っていたことは光栄だったと語っているが、最終的な選択は自らの成長段階に基づいて行われた。

コミへの移籍とファブレガスとの関係

昨年の夏、ミランがこの選手に再び関心を示してくれたことは大きな栄誉であった。しかし、その誘いを受けてすぐにトップチームで即戦力として活躍するのではなく、段階的にキャリアを積み重ねる道を選んだ。その選択の一環として、選手はコミへの移籍を決定した。この決断には、代理人のアレッサンドロ・ルッチとの協議も大きく関わっていたという。

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コミでは、セスク・ファブレガスの指導下でプレーすることになった。選手はファブレガスとは直接的な会話は数多く行わなかったものの、彼のチーム運営やプレースタイルを見ることで、多くのことを理解できたという。ファブレガス自身が、選手の特徴に合致した監督であると感じさせ、その驚くべき能力に魅了された。選手は、ファブレガスの謙虚な姿勢や、守備面での献身さ、そして仕事への真摯な取り組み方にも高い評価を与えている。

ファブレガスのチームにおけるプレースタイルは、多くの点でスペイン的なサッカーの要素を取り入れている。選手は、このスタイルが自分自身の適性とも合致していることを感じ取っており、非常に満足している様子が伺える。指導者の哲学と自らのサッカーへの理解が一致することで、プレイの幅が広がり、自信につながっているようだ。

トレーニングへの取り組みとチームメイトの評価

ミランで指導者やディレクター、スタッフから多大な支援を受けた経験は、その後のキャリアに大きな影響を与えている。移籍後の最初の数か月間は、試合出場を避け、筋肉をつけるためにジムでのトレーニングに専念した。この期間、周囲からは「落ち着いていろ」といった励ましを受けながら、苦闘の日々を過ごしたという。

しかし、地道な努力を重ねるうちに、少しずつ成果が見え始めた。その変化を通じて、自分が進んでいる道が正しいものであることを確信できるようになった。選手は、結果や環境が全てを左右するのではなく、結局は自分自身の努力次第であると強調する。どれだけ努力を重ね、自分のサッカーに対して打ち込むかということが、キャリアの質を決定づける核心的な要素だと語っている。

現在のコミでのプレースタイルは、かなりスペイン的な色彩が強い。選手自身も、まだ改善すべき点は山ほどあり、自分のサッカー能力をさらに自覚し、高めていく必要があると認識している。その中で、チームメイトとして最も尊敬している選手として「カクレ」という名前を挙げている。選手は、カクレを「戦闘マシン」のように決して止まることなく動き続けるアスリートとして表現した。

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もし残りのキャリアの中で、チームメイトを一人だけ選ぶことができるなら、迷わずカクレを選ぶと明言している。選手は、自分がプレーを担当し、カクレに走らせることのできる関係を理想としており、彼のパフォーマンスと姿勢に大きな信頼を寄せている。このように、チームメイトとの関係性や、監督の指導、そして過去の経験が複雑に絡み合い、現在の選手としての成熟度を形成している。

将来展望と自己責任の重要性

ミラン時代のカタンザーロへの貸出や、現在のコミでのプレーを通じ、選手は「自分次第」という言葉を頻繁に使用している。これは、外部の環境や他者の評価に依存せず、自らの努力と決断でキャリアを切り拓いていくという強い意思表明でもある。指導者やスタッフの支援は重要だが、それを自らの成長につなげるかどうかは、あくまで選手自身の努力量にかかっているとの考えだ。

ファブレガス率いるコミでのスペイン的なサッカーは、選手にとって新たな発見と成長の場を提供している。しかし、選手は謙虚に現状を捉えており、まだ知るべきことや高めるべき能力が多いことを自覚している。この謙虚さと、向上心こそが、ミランでの経験やカタンザーロでの内省を通じて培われたものと言えるだろう。

代理人のアレッサンドロ・ルッチとの連携のもと、段階的な成長を選択した判断は、長期的な視点に立ったものだったと裏付けられている。急激なトップレベルでの活躍を求めるのではなく、自分自身の身体能力と精神的な強さを整える時間を重視したのだ。その結果、ミランからのメッセージへの感謝と併せ、現在のコミでのプレーに自信を持ちつつある。

カクレというチームメイトの存在も、選手にとって大きな励ましになっている。彼のような「戦闘マシン」的なエネルギーと持続力を持つ選手と共にプレーできる環境は、選手自身のパフォーマンス向上にも寄与している。カクレの走りを見ているだけでも、選手は多くのことを学び、刺激を受け取っているようだ。このように、個人のリサーチだけでなく、チームメイトや指導者との相互作用も、選手のプロとしての成熟に不可欠な要素として機能している。