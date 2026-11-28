ミランはレアル・マドリーの若手ストライカー・エンドリッキの獲得を諦めておらず、今後数週間にわたって動き続ける意向だと報じられた。今季のレアル・マドリーでの出場機会の少なさが背景にあり、選手自身が新天地を求める可能性がある。モウリーニョ監督は冬の移籍市場でのメンバー変化を望まないとしているものの、ミランは取引成立の可能性を見ている。エンドリッキはミランへの移籍を望んでおり、代理人がレアル・マドリー幹部と会談し退団の意向を伝える予定だ。

』が報じたところによると、 ミラン はこの若きストライカーの獲得をあきらめておらず、今後数週間にわたって動きを続ける意向だという。 その根拠となっているのが、今季の レアル・マドリー での出場機会の少なさだ。

これにより、選手自身がより多くの出場機会を得られる新天地を求める可能性がある。 モウリーニョは金曜日に行った記者会見で、冬の移籍市場でレアル・マドリーのメンバーに変化が生じる可能性について問われ、公の場で自らの立場をはっきりさせた。

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「移籍市場で誰かが加入することも、誰かが退団することも望んでいない。 誰にも出ていってほしくないし、誰にも来てほしくない。 扉は閉ざされている。 移籍の話は一切したくない」 しかし、ポルトガル人指揮官の発言もミランの期待を打ち消すには至らなかった。