2026年11月11日、在日イタリア商工会議所は、東京都内でイタリア・ロンバルディア州の観光プロモーションイベント「in-Lombardia（イン・ロンバルディア）（ロンバルディア州の新たな旅との出会

2026年11月11日、在日イタリア商工会議所は、東京都内でイタリア・ロンバルディア州の観光プロモーションイベント「in-Lombardia（イン・ロンバルディア）（ロンバルディア州の新たな旅との出会い）」を開催。

地域の特色を生かした、新たな旅の楽しみ方を提案した。 日本では、ロンバルディア州の州都であるミラノの認知度は高いものの、そのほかのエリアについてはあまり知られていない。 しかし、同州にはコモ湖、ガルダ湖、イゼオ湖といった美しい湖やアルプスの山岳風景、中世の面影を残すベルガモ、ルネサンス文化が薫るマントヴァなど、魅力的な観光地が数多く存在する。 瓶内二次発酵で造られる高級スパークリングワイン「フランチャコルタ」や、バターやチーズ、肉類を使った伝統料理を味わうのも旅の醍醐味だ。

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「in-Lombardia」は、そうした州内各地の観光の魅力を訴求するために行われたもので、プレゼンテーションを主導したロンバルディア州観光・地域マーケティング・ファッション担当大臣デボラ・マッサーリ氏は、冒頭で芸術や歴史から自然、食、ファッションまで多彩な観光資源について解説。 今回の交流が、ロンバルディア州への関心を高め、その魅力を広く知ってもらう好機となることに期待を寄せた。