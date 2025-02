ミュンヘンで車が群衆に突っ込み、28人が負傷

ドイツ南部のミュンヘンで13日、車が群衆に突っ込み、子供を含む28人が負傷しました。 authorities は車を運転していたアフガニスタン出身の24歳の男を拘束し、ドイツへの亡命を希望していたと報じています。

ドイツ 南部の ミュンヘン で13日、 車が群衆に突っ込み 、子供を含む28人が負傷しました。当局は車を運転していたアフガニスタン出身の24歳の男を拘束しました。男は ドイツ への亡命を希望していたと言われています。\ ミュンヘン では14日から各国の首脳らが参加する 安全保障会議 が開かれます。厳重な警備体制が敷かれる中でこの事件が発生しました。当局によると、負傷者の中には重篤な状態の人もいるということです。バイエルン州のゼーダー州首相は、男が意図的に車で突っ込んだ疑いがあることを明らかにしました。警察は犯行の動機を調べています。\AP通信は同州の内務相の話として、男が窃盗や麻薬犯罪に関連しており、当局にマークされていたと報じました。事件は ミュンヘン の中央駅近くで発生しました。現地メディアの報道によると、当時、労働組合のデモが行われていました。目撃者によると、男が運転する小型車が警備の警察車両の間を縫うように走行し、群衆に突っ込む前に加速したという証言があります。別の目撃者によると、警察が容疑者の車に向けて発砲し、男性1人が車の下に倒れていたという報告もあります。\ ドイツ で間もなく行われる総選挙では、移民・難民の政策が重要な争点の一つとなっています。昨年発生した移民による死傷事件で有権者の間では治安に対する不安が高まっており、反移民を掲げる右翼政党「 ドイツ のための選択肢」は勢いを増しています。14日から始まる「 ミュンヘン 安全保障会議 」には、ウクライナのゼレンスキー大統領やバンス米副大統領らが出席する予定です。会合は事件現場から約1.

5キロメートル離れた場所で開かれます。当局によると、期間中は警察官5000人超が警備にあたります。





