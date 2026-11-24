バイエルン・ミュンヘンではジャマル・ミュシアラの代理人問題を巡り、監査役会と代理人陣の対立が表面化している。ルンメニゲ氏の発言により、ヘーネス名誉会長やCEOドレーゼン氏がかつて慎重に語っていた事情が明らかになった。また、レロイ・サネの契約状況や、バイエルンに関わる多様な選手たちの動向も指摘されている。

負傷者続出やハリー・ケインを巡る騒動を差し置き、バイエルンではジャマル・ムシアラの問題が最大の関心事となっている。 強い権限を持つ監査役会は、これまで厚い信頼を寄せていた選手の代理人陣と公然と対立している。

その中心にいるのは誰なのか。 のカメラの前に立ち、ジャマル・ムシアラの問題について語った。 これにより、名誉会長ウリ・ヘーネスやCEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがそれまで少しずつ慎重に明かそうとしていた事情も、すべて表に出た。 ルンメニゲの発言は明確で、誤解の余地がなかった。

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数人挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、海外からの関心が高いニコロ・トレソルディ、かつてバイエルンの逸材と呼ばれ、現在はPSVでプレーするパウル・ヴァナーがいる。 さらに、バイエルンに在籍経験があるタレク・ブッフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイクもいる。 ブッフマンは現在もバイエルンと契約中だ。 また、レヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンも名を連ねる。

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一度は、選手とシュミットの会社との予想外の契約解消が、バイエルンにとって幸運にもなった。 レロイ・サネが2025年5月、代理人をシュミットからピニ・ザハビに変更していなければ、バイエルンとの新たな3年契約を年間報酬付きで結んでいた可能性が非常に高い。 当時エーベルは「まだ署名が済んでいない。 我々は契約したいし、レロイもそうだ」と話していたが、わずか数時間後には見通しが覆された。