国連の国際司法裁判所（ICJ）は、2017年の軍事攻撃でミャンマー（ビルマ）が少数民族ロヒンギャに対するジェノサイド（集団虐殺）を行ったと認定した。 「歴史的な判決だ」と、国際危機グループ（ICG）の

国連の国際司法裁判所（ICJ）は、2017年の軍事攻撃でミャンマー（ビルマ）が少数民族ロヒンギャに対するジェノサイド（集団虐殺）を行ったと認定した。

「歴史的な判決だ」と、国際危機グループ（ICG）のアジア担当上級顧問リチャード・ホーシーは評した。 「ICJが国家によるジェノサイドの責任を認定したのは初めてだ。 しかも、作戦を指揮した人物が今、ミャンマーの大統領になっている」ICJの岩澤雄司所長は、9対6の判決で、ミャンマーが「ジェノサイド条約に違反し、ラカイン州北部のロヒンギャの人々に対してジェノサイドを行った」と語った。1948年採択のジェノサイド条約は、民族的、宗教的、国民的、人種的集団の全部または一部を破壊する意図を持って行われる行為をジェノサイドと定義する。

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そこには集団を構成する人々の殺害や重大な危害、破壊につながる生活条件の強制、出生の妨害、子供の強制移送が含まれる。 ジェノサイド条約の締約国で、イスラム教徒が多数を占める西アフリカのガンビアは19年、イスラム協力機構（OIC）の支援を受けてミャンマーを提訴した。26年1月の審理で同国のダウダ・ジャロウ法相は、17年の軍事作戦でロヒンギャが政府による「破壊の標的」にされたと訴えた。