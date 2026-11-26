【11月26日 AFP】ミャンマーのミンアウンフライン大統領は、同国がイスラム系少数民ロヒンギャに対するジェノサイド（集団殺害）を行ったと認定した国際司法裁判所（ICJ）の判決について、「不適切」と判断した部分には従わない考えを示した。国営メディアが26日、伝えた

【11月26日 AFP】ミャンマーのミンアウンフライン大統領は、同国がイスラム系少数民ロヒンギャに対するジェノサイド（集団殺害）を行ったと認定した国際司法裁判所（ICJ）の判決について、「不適切」と判断した部分には従わない考えを示した。

国営メディアが26日、伝えた。 国連の主要司法機関であるICJが下した判決について、クーデターを主導した後、大統領に就任したミンアウンフライン氏は、「ミャンマーは責任ある国家として適切な措置を講じるが、不適切と判断した要求には従わない」と述べた。 ICJは先週、ミャンマー西部ラカイン州で2017年に行われた弾圧で、ロヒンギャに対して残虐行為が行われたことを示す数々の証拠を提示した。 ミャンマー治安部隊がロヒンギャの民間人数千人を殺害し、女性に対する「広範な性暴力」や子どもに対する「極度の暴力」に及んだと認定した。

Advertisement

同氏は今年、厳しい制約の下で実施された選挙を経て、文民として大統領に就任した。 国営紙「グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマー」によると、ミンアウンフライン氏は25日の会合で、ガンビアがICJに提訴した今回の裁判について、ミャンマーに対する「一方的な非難」だとも述べ、「ジェノサイド」という言葉によって国の名誉が著しく損なわれたと主張した。 ICJが国家によるジェノサイドを認定したのは、80年の歴史の中で今回が初めて。 また、ジェノサイドに関与した疑いのある人物について捜査し、処罰することも命じた。