ミャクミャクが「カンテレ祭り！2026」に出演決定 大阪・扇町公園で21日～23日開催

カンテレの大型イベント「カンテレ祭り！2026 よ～いドン！フェス」にミャクミャクの出演が決定しました。21日から23日まで大阪・扇町公園で開かれ、22日には初のテーマソング「ミャクダンス」を披露します。全員が小中学生のPGとコラボし、会場を盛り上げる予定です。

大阪のカンテレ（関西テレビ）は、朝の情報番組『よ～いドン！』（月～金 前9時50分）発の大型イベント『 カンテレ祭り！2026 よ～いドン！フェス～人気番組大集合～』に、万博のマスコットキャラクター、 ミャクミャク が出演することを明らかにしました。イベントは21日から23日までの3日間、大阪・ 扇町公園 で開催されます。 ミャクミャク の出演は、カンテレの番組イベントに今年も登場する形となります。

今回のステージでは、全員が小中学生で構成される男女ボーカル＆ダンスカンパニー、PGとのコラボレーションも予定されています。ミャクミャクと小中学生グループが同じステージに立つことで、フェスの来場者を盛り上げる狙いがあるとみられます。

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ミャクミャクが22日に初のテーマソングを披露

ミャクミャクは22日、初のテーマソング「ミャクダンス- みんな一緒に踊ろう Yeahhh! -」を引っ提げてステージに登場します。この楽曲は10月10日に解禁されたもので、イベント当日に生で披露される形になります。

「ミャクダンス」のステージには、PGのメンバーも参加します。出演メンバーは、RiANA、RiRi、TENSHiN、REi、ANJi、AOi、KARENの7人です。ミャクミャクのコミカルな動きと、PGのキレのあるダンスが組み合わさったステージが見どころになります。

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PGは、「夏休みの自由研究をバズらせたい」というSNS投稿をきっかけに大きな話題を呼んだグループです。人顔負けのダンスと歌唱力を持ち、子どもたちならではの息の合ったパフォーマンスがSNSでも注目を集めてきました。今回のフェスでは、そのグループがミャクミャクと共演する形となります。

谷元星奈アナウンサーが語る万博への熱い思い

カンテレの谷元星奈アナウンサーは、ミャクミャクとの再会に強い喜びを示しました。谷元アナウンサーは「今年はもう会えないかもしれないと思っていた」と振り返り、もう一度来てくれることへの感謝を語りました。

谷元アナウンサーは、プライベートで計41回も万博に通ったことで知られ、局内では「万博マニア」として知られています。最近はミャクミャクに会える機会が減っているとしたうえで、「扇町公園でのフェスに行けば確実にミャクミャクに会えます」と来場を呼びかけました。

谷元アナウンサー自身もダンスに参加する意欲を見せています。ミャクミャクの周りでPGのメンバーが踊る中で、自らも素人ながら一生懸命踊りたいと話しました。事前に動画で振付を覚えてから当日に臨むとしており、会場の来場者にも一緒に踊ることを呼びかけています。

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さらに谷元アナウンサーは、民謡のソーラン節が全国の小学校の運動会で定番曲として定着していることを引き合いに出し、「ミャクダンス」も万博のレガシーとして長く踊り継がれる曲になってほしいと期待を込めました。手だけでもいいので当日一緒に踊ってほしいとも語っています。

ハチエモンもステージ共演 昨年フェスの再現へ

カンテレの局キャラクター、ハチエモンも今回のステージでミャクミャクと共演します。ハチエモンは昨年のフェスでもミャクミャクとの貴重なコラボを実現させた経緯があり、今年の再共演にも注目が集まりそうです。

昨年のフェスでは、カンテレ社屋を背景にした記念撮影が行われたほか、息の合った『Choo Choo TRAIN』のダンスも披露され、会場を大いに沸かせました。今年もミャクミャクとハチエモンが並ぶステージが実現すれば、昨年の盛り上がりを引き継ぐ場面になるとみられます。

イベントは21日から23日まで、大阪・扇町公園で開催されます。ミャクミャクの出演は22日のステージが中心となるため、来場者は日程を確認したうえで会場を訪れるとよいでしょう。ミャクダンスの振付を事前に覚えて参加するかどうかも、当日の楽しみ方の一つになりそうです。