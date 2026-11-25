北海道大学大学院薬学研究院の山田勇磨教授らの研究チームは、細胞から取り出したミトコンドリアを断片化して、その成分であるたんぱく質や核酸を脂質で取り囲んだナノカプセル「Trans MIT（トランスミット）」を開発しました。

ミトコンドリアは細胞のエネルギー産生を担う重要な細胞小器官です。 ミトコンドリアの機能低下はさまざまな疾患や細胞機能異常と関連しており、その機能を制御することは基礎生物学や医療で重要な研究課題となっています。

しかし、外部の分子や機能性成分をミトコンドリアへ効率的に導入することは極めて困難であり、細胞の機能そのものを変化させるような制御技術は確立されていません。 北海道大学大学院薬学研究院の山田勇磨教授らの研究チームは、細胞から取り出したミトコンドリアを断片化して、その成分であるたんぱく質や核酸を脂質で取り囲んだナノカプセル「Trans MIT（トランスミット）」を開発しました。 ミトコンドリア成分を封入したTrans MITが細胞内へ効率的に取り込まれた後、ミトコンドリアに局在することを培養細胞で確認。

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さらに、その細胞において、ミトコンドリアの呼吸活性が上昇し、基礎呼吸および最大呼吸のいずれの値も、ミトコンドリアそのものや緩衝液を添加した場合に比べて高くなることを確かめました。 また、細胞内に存在する糖、アミノ酸、脂質などの代謝物を測定・解析して、エネルギー産生に関連する代謝物が増加することも明らかにしました。 これらの結果は、ナノカプセルを介したミトコンドリア成分の導入が、細胞内ミトコンドリアの機能に影響を与える可能性を示すものです。

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ミトコンドリア機能異常に関連する疾患研究や再生医療への応用の他、ミトコンドリアを薬として利用する新たな医療の実現も期待されます。 左はTrans MIT添加細胞の顕微鏡写真。 Trans MIT（緑色）とミトコンドリア（赤色）が重なり合った部分（黄色）が確認できる。 右は細胞の酸素消費速度の時間変化。

Trans MIT添加細胞は基礎呼吸度、最大呼吸能いずれも高いことがわかる。 縦軸の単位は、1万個の細胞が1分間当たりに消費する酸素のピコ（1兆分の1）モル数。