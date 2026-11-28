ミツバサンコーワは、4インチ・IPSタッチパネルディスプレイを搭載したバイク用スマートモニターを発表しました。Apple CarPlayおよびAndroid Autoに対応し、ナビゲーションや音楽再生が可能ですが、Android端末は5GHz帯Wi-Fiへの対応が必要です。また、前後2カメラによるFHD録画機能やGセンサーによるイベント録画を備えたドライブレコーダー機能も搭載し、コンパクトな設計で走行時の視認性にも配慮されています。

スマートモニター としては世界最小の4インチ・IPSタッチパネルディスプレイを搭載（2026年11月時点・ ミツバサンコーワ ）。 本体寸法は突起部を除いてW115 × D20 × H68.7mm。

表示内容やレイアウトに配慮したオリジナルUIが採用され、時計表示を大きくするなど走行時の視認性も考慮されている。 照度センサーを搭載し、明るさは手動または自動で調整できる。 コンパクトな4インチモニターで、ハンドルまわりをスマートに スマートフォンと連携するApple CarPlayとAndroid Autoに対応し、ナビゲーションや音楽再生、通話などをモニター上で利用できる。 対応要件はiOS13以上、Android11以上。

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無線接続には5GHz帯（W56）のWi-Fiを使用するため、Androidスマートフォンも5GHz Wi-Fiへの対応が必要となる。 ドライブレコーダー機能として前後2カメラが備わり、走行中の録画と静止画の撮影に対応する。 Gセンサーが転倒を検知すると、イベント録画が行われる。 カメラは200万画素、F値1.8、解像度FHD（1920×1080）、フレームレート27.5fps、視野角は対角136°。