ミセス、韓国公演で完売！10周年イヤー、熱狂的なファンに祝福

ミセスは韓国でも高い人気を誇り、15日の公演は発売からわずか5分でチケットが完売しました。来韓公演には、多くのメディアが集まり、ミセスの活動は韓国でも熱い注目を浴びています。 3人は韓国語でトークを披露し、ファンとのコミュニケーションを深めました。 10周年を迎えるミセスは、記念のベストアルバム「10」を7月8日にリリース予定。同26、27日は横浜・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる、2日間で10万人を動員するライブを開催予定です。

ミセス は韓国でも高い人気を誇っており、同公演のチケットは発売からわずか5分で完売しました。昨年末に公開された映画「Mrs.

GREEN APPLE/The White Lounge in CINEMA」の劇場公開を記念した舞台挨拶以来、約2か月ぶりの訪韓となりましたが、16日の来韓公演開催記念記者懇談会には、現地の30社以上のメディアが集まるなど、韓国でも熱い注目を浴びています。 15日の公演では、ソウルのJAMS(ファンネーム)が集結する中、ボーカルの大森元貴の「アンニョンハセヨ! Are you ready?」という呼びかけによる「ANTENNA」で幕開け。1曲ごとに熱気を帯びていく客席に呼応するように熱いパフォーマンスで会場を湧かせました。9曲目の「春愁」は、韓国で絶大な人気を誇る楽曲です。大森が歌い始めると大歓声となり、客席からは自然と大合唱が巻き起こりました。 ミセスの3人とも韓国語でトークを披露しました。大森は「こうして韓国のみんなに会えてうれしいです」と言いつつ「前回韓国に来た時、鼻にニキビができてたんですが、無事治りました」と報告しました。藤澤涼架も「涼ちゃんと呼んでください」という自己紹介から「昨日、念願のタッカンマリを食べました!好きなタッカンマリを韓国で食べることができてよかったです」と笑みをみせました。 韓国語が堪能な若井滉斗は「Mrs. GREEN APPLEのギターと末っ子担当の若井滉斗です。ついにこうして韓国JAMSに会えてすごくうれしいです」とあいさつ。「みんな、どうですか? 叫べ!」と会場の一体感をさらに深め「最高の日にしよう!」という言葉を合図に大盛り上がりの終盤になだれ込むように盛り上がりをさらに高めました。 韓国で最も聴かれているという「ダンスホール」では若井が「寒いので一緒にダンスしよう!」の呼びかけで客席もジャンプやステップでノリノリに。最後の曲となった「ケセラセラ」でもJAMSからの歌声でひとつとなり、最高潮のまま締めくくりました。大森は韓国語で「また会いましょう!」と何度も何度もメッセージを送りました。ミセスの音楽の力が国境を超えて温かい空間を作り出したことは間違いありません。 10周年を迎えるミセスは記念のベストアルバム「10」を7月8日にリリース予定。同26、27日は横浜・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる、2日間で10万人を動員するライブを開催予定だ。メモリアルイヤーのさらなる展開に注目が集まりそうだ。





