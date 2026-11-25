第64回ミス・インターナショナル世界大会が東京のKanadevia Hallで開催され、モルドバ代表の26歳エリザベタ・クズネトヴァさんが世界一に輝いた。外見だけでなく内面の美しさも評価され、受賞後はチャリティー活動の拡大やモルドバの子どもたちへの夢の伝達を語った。

2026年11月25日 23時57分 掲載ミス・ワールド、ミス・ユニバースと並ぶ“世界三大ビューティ・ページェント”の一つである「第64回 ミス・インターナショナル 世界大会 2026」が24日、東京・Kanadevia Hallにて開催され、世界各国・地域の代表全73名の中から、 モルドバ 代表の26歳、 エリザベタ・クズネトヴァ さんが世界一に輝いた。

ミス・インターナショナルは、1960年に米国で誕生し、今年で64回目を迎える国際大会。 プロのモデルから学生、会社経営者、弁護士、教育者など、多様なバックグラウンドを持つ“美と平和の親善大使”たちが、開催国・日本に集った。 代表者たちは来日後の約2週間、全国での社会貢献・文化交流活動に参加した。 こうした取り組みは大会当日以前から進む審査の一環であり、“外見の美しさ”だけでなく、思いやりや知性に裏づけられた“内面の美しさ”も評価された。

Also read 世界の冷房電力需要が暖房電力需要を史上初めて上回る

厳正な最終審査の結果、2026ミス・インターナショナルの栄冠に輝いたのは、モルドバ代表のモデル、エリザベタ・クズネトヴァさん。 受賞後のスピーチでは「この日本への旅をとても特別なものにした女性たちに感謝したい。 美しい思い出がたくさんあります」と、共に競い合ったファイナリストに感謝。 そして「私はカタリナの歴史を引き継いでいきたい」とミス・インターナショナル2025のカタリナ・ドゥケに敬意を表し、「このミス・インターナショナルは私にとって最も貴重なもの」と喜びを表した。

受賞後の囲み取材では「まだ実感が無い」と言いつつ、今後について「これまでも取り組んでいるチャリティーを日本にも広めたい。 そしてモルドバの子どもたちには夢を持ってほしい。 モルドバ初のクイーンなので、夢を持って行動すれば実現するということを伝えたい」と、力強く語った。 今回が初めての訪日。

Advertisement

「築地のすしざんまいで食べたマグロのお寿司が大好きです。 人生で初めて見た大きなマグロでした」と笑顔を見せつつ、福島への旅が強く印象に残っているという。

「今回ミス・インターナショナルという機会を得て、津波や原発について知る経験ができたことが思い出になっています」と感慨深げに語った。