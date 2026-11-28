プレスリリース ミステリー界震撼の傑作犯罪小説、ダニエル・ジャドスン『かくも暗き運河』（中瀬英樹訳）が、11月28日（土）、新潮文庫より刊行！

『緊急工作員』をはじめとする冒険小説のシリーズで知られる米国の作家ダニエル・ジャドスン。 じつは私立探偵ものや、ノワール小説の傑作をいくつも発表しているベテラン作家です。 本作も、じつは2008年発表の犯罪小説ですが、まったく色褪せない衝撃度で、これまで紹介されなかったのが不思議なほど。

元ボクサーで犯罪組織にも属していた男と少々気弱な元私立探偵とが、同じ事件の謎を追うことになり、ふたつの物語が交錯していきます。 事件の幕開きは、シネコック運河にかかる橋から吊るされる二つの惨殺体というショッキングなシーン。 たんなる犯罪組織同士の抗争というわけでもなさそうで……。 ノワール小説のムードたっぷりに展開する重厚なクライム・ノヴェルをじっくりと堪能してください。

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雨の夜、橋から吊り下げられた二つの死体。 街を牛耳るカステロの組織を裏切った男たちだった。 かつての組織員ベイシェイは、恋人を人質にとられ背信の黒幕を探れとカステロに命じられる。 一方、元私立探偵ミラーも、旧知の警察署長から事件の調査を命じられていた──。