ミスタードーナツ、今年もフローズンドリンクと粉粿ドリンクで暑い夏を乗り切る シャリシャリ・もぐもぐ・ぷにゅんの食感が楽しめる新作が登場

ミスタードーナツが2023年夏の新作ドリンクとして、フローズンドリンク2種と粉粿を使ったフルーツティ2種を発売。マンゴー・グレープフルーツ、パイン・ナタデココなどの組み合わせに、シャリシャリの氷と多彩な具材の食感が楽しめる。昨年好評の粉粿は「ぷにゅんフングイフルーツティ」として再登場し、ピーチ&ドラゴンフルーツ、パイン&マンゴー&パッションフルーツの2フレーバーをラインナップ。さっぱりしながらも満足感のあるドリンクで、暑い日にぴったりのメニューとなっている。

今年も ミスタードーナツ から暑い日にぴったりな フローズンドリンク が登場する。 昨年と比べて氷と具材にちょっとした変化があり、暑さを吹き飛ばすひんやり感がクセになりそうなドリンクが複数ラインナップされている。

まず、インスタグラマーが「暑い日に飲んだら優勝」とコメントする「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー & グレープフルーツ」は、マンゴー味の氷にパールタピオカ・マンゴーゼリー・グレープフルーツゼリーを組み合わせており、氷のシャリシャリ感に加えて、具材のもぐもぐ感も楽しめる一品だ。 次に「シャリもぐフォンリービン パイン & ナタデココ」は、パイン味の氷に角切りパイナップル・パインゼリー・ナタデココを組み合わせ、パインの爽やかな甘みと氷の冷たさで最後までさっぱりと飲み干せそう。 ナタデココのコリコリ食感も良いアクセントになっている。

昨年ミスドで発売されたフルーツティで注目を集めた台湾発祥のスイーツ「粉粿（フングイ）」は、今年「ぷにゅんフングイフルーツティ」として再登場した。 バリエーションは、「ピーチ & ドラゴンフルーツ」でアールグレイティに桃とレッドドラゴンフルーツを加え、「ちょっと大人っぽい味わい」だと評価される。 もう一つは「パイン & マンゴー & パッションフルーツ」で、爽やかな香りが特徴のジャスミンティをベースに、パインやマンゴーの果肉・パッションフルーツ・フングイが入っており、一杯でしっかり満足感がある。 パッションフルーツのトロピカルな香りが夏らしい味わいを演出する。

ミスタードーナツのドリンクは、暑い日にゴクゴクと飲みたくなるひんやりドリンクが勢揃いで、さっぱりとした口当たりながら食べ応えのある具材がたっぷり入っており、満足度も高い。 この夏のお供として、ミスドのドリンクをぜひ選んでみてほしい。writer：河合 ひか





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