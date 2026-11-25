ミシシッピ州の上院議員選で民主党のスコット・コロム氏が勝利し、再建期以来初の黒人上院議員となる番狂わせが起きた。これは長年民主党が投資を怠ってきた南部において、黒人有権者の動員と草の根活動の重要性を浮き彫りにした結果であり、ジョージア州やアラバマ州での民主党勝利と合わせ、全米政治における黒人勢力の台頭を示す指標となり得る。

David Hood-Nuño Bianca Flowers Disha Raychaudhuri - 米南部 ミシシッピ州 ハッティズバーグ──。 朝日は、 公民権運動 の指導者バーノン・ダーマーの記念碑を照らして昇る。

ダーマーは１９６６年、黒人有権者仲間の人頭税を肩代わりしたとして、白人至上主義結社「クー・クラックス・クラン（ＫＫＫ）」に殺害された。 夕日が沈むのは、そのすぐ近くにある１９１０年建立の南部連合の碑の向こうだ。 この碑を人種差別の象徴と見る人もいる。 この街に長く影を落としてきた暗い歴史が、いつか晴れるのではないか。

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そうした希望を新たにするのは、ハッティズバーグのフォレスト郡民主党委員長、メラニー・ソーウェル氏（５７）だ。

「この闘いを続けていけば、いつの日か、私たちが毎日向き合い、必死に闘っている分断や人種差別、憎悪の上に、太陽が沈む日が来るはずだ」と語る。 希望を現実へと近づけたのは、今月行われた中間選挙の上院議員選で、州地区検事スコット・コロム氏が共和党現職のシンディ・ハイドスミス氏を破った番狂わせだった。 コロム氏は、南北戦争後の再建期以来、ミシシッピ州選出としては初の黒人上院議員となる。 ハッティズバーグを含むフォレスト郡では１１ポイント差で勝利したが、同郡は２０２４年の大統領選ではトランプ氏が１８ポイント差で制した地域だ。

黒人の政治指導者や活動家らは長年、民主党が共和党優勢の州を見限らず、数多くの黒人有権者層に投資すれば、この地域で持続的な政治力を築けると主張してきた。１５人を超える草の根運動の活動家や、政治ストラテジスト、公民権問題の研究者らへの取材によると、黒人有権者の動員強化は、民主党が２８年の大統領選・議会選挙に向けて立場をさらに強化するための青写真になり得るという。 問われているのは、全米で黒人住民の割合が最も高いミシシッピ州の結果が例外だったのか、それとも、民主党が過小評価してきた黒人の政治的な力の蓄えと、多様な人種からなる連合の広がりを示す、より大きな現象の一例なのか、という点だ。

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同州のジャクソン州立大学で学習指導のカウンセラーを務めるグロリア・マクレイ・ワトソンさん（６３）は「私たちは、権力を人々の手に取り戻そうと、これまでずっと努力してきた。 そして、もううんざりだと思うようになった」と打ち明けた。 民主党系ストラテジストの多くは数十年にわたり、全国戦略を激戦州という限られた地図を中心に組み立ててきた。 その結果、南部の大部分では、党の組織基盤や選挙運動への投資が継続的にはほとんど行われてこなかった。

公民権団体の非営利組織「ナショナル・アーバン・リーグ」のマーク・モリアル会長は、こうした動きは、クリントン元大統領が１９９０年代に展開した選挙戦の後に起きたと指摘する。 この選挙戦は、黒人票の獲得に力を入れつつ、穏健派や保守派の白人層にも訴えかけるものだった。 それ以来、民主党は草の根の組織活動、候補者の発掘、有権者登録から長期的に後退してきたと、モリアル氏は述べた。

だが南部ジョージア州知事選に出馬した経験を持つステイシー・エイブラムズ氏と黒人主導の団体は、長年にわたって草の根の活動を立て直し、かつては共和党が確実に勝てた州を激戦州へと変えた。 中間選挙で民主党はジョージア州において上院選と知事選を制し、知事選ではケイシャ・ランス・ボトムズ氏が米国史上初の黒人女性の州知事となった。 非営利団体「全米黒人市民参加連合（ＮＣＢＣＰ）」のメラニー・キャンベル会長は「黒人主導の諸団体は、私たちの仲間がいる場所への投資をやめたことがない」と語る。

同団体は「全米黒人地位向上協会（ＮＡＡＣＰ）」の有権者啓発キャンペーン「オール・ロード・リード・トゥ・ザ・サウス（すべての道は南部に通ず）」で、他の１６０の地域団体とともに活動した。 南部アラバマ州では、民主党のショマリ・フィギュアーズ下院議員が再選を果たした。 選挙区が共和党に有利になるよう大幅に区割り変更された中での勝利だった。 新たに加わった地域は、２４年にトランプ氏が約１４ポイント差で制していた。

コロム氏は当選したが、勝敗を分けたのは「宣誓投票」だった。 これは、投票所の係員がその場で本人確認できない有権者の票を別で保管し、後に裁判所で職員が手作業で数えるものだ。 州内の党関係者や運動員ら１０人余りによると、党がもっと早くから投資して得票差を広げていれば、この手続きは必要なかったはずだと指摘する。 フォレスト郡の戸別訪問員は、限られた資源でやりくりするしかなかった。

看護助手のセイジャ・ハンターさん（３９）の手元にあったのはコロム氏の名前だけ。

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「始めた当初は、チラシすらなかった。 それで一軒一軒訪ねて回ると『その人はどんな顔をしているの？ 』と聞かれた。 （しかし）あったのは、見本の投票用紙だけだった」という。

共和党の敗因は、黒人の投票率の高さだけが理由ではないと指摘するのは、テネシー州ウィリアムソン郡共和党委員長のスティーブ・ヒッキー氏だ。 共和党が敗れたのは、生活費を巡る有権者の不満と、２４年にトランプ氏が二期目を勝ち取る力となった経済メッセージを党が持続できなかったことが重なった結果だとみている。 ＮＢＣニュースの出口調査によると、テネシー州の有権者の８２％が、生活費は連邦議会選挙での投票先を決める上で重要または主要な要因だったと答えた。 それでも、経済運営は共和党の方が適切だと答えた人は５１％で、民主党の３６％を上回った。

共和党系ストラテジストの一部は、民主党の躍進を恒久的なものとみなすことに警鐘を鳴らしている。 米保守系団体「黒人保守連盟（ＢＣＦ）」のディアンテ・ジョンソン会長は、共和党の中間選挙での敗北について「アメリカを再び偉大に（ＭＡＧＡ）」を掲げる支持者の関与の低下や、若年男性の投票率の落ち込み、保守系の草の根組織への資金不足が原因だったと述べた。 ジョンソン氏は「今年は１６年以来初めて、戸別訪問などの草の根の活動を一切行わなかった。 草の根活動には資金が必要だが、今回は提供されなかった。

連携する人々の輪がなければ、選挙運動とは言えない」と振り返った。 実際コロム氏を支えた連合は、黒人有権者にとどまらなかった。 ＮＢＣの出口調査のデータに基づくと、黒人有権者の約９７％が同氏に投票しただけでなく、白人有権者の約２７％、さらに２４年にトランプ氏に投票したと答えた人の約９％も、コロム氏を支持した。 ハッティズバーグ市議会で初の黒人女性議員となったデボラ・デルガド氏（７４）は、民主党が獲得した地歩を守るには、高い投票率を維持し続ける必要があると訴える。

同氏が懸念するのは、州知事職と州議会の両院を握る共和党が、さらに党派色の強い選挙区割りを導入したり、投票規則を厳格化したりする可能性だ。 黒人指導者らは、有権者を動かした要因の多くが、トランプ政権自身の行動にあったと指摘する。 ミシシッピ州ジャクソンにあるマウント・ヘルム・バプテスト教会のＣＪ・ローズ牧師は、連邦職員の削減が黒人有権者の間で失業の連鎖を招いたと語る。 さらに、政権による多様性・公平性・包摂性（ＤＥＩ）プログラム廃止の動きや、投票権法を弱める連邦最高裁の判断も重なり、州内の黒人有権者は「目覚めた」という。

無党派の有権者登録団体「レジストレーション・ネーション」はミシシッピ州とサウスカロライナ州で、未登録の黒人有権者を数千人特定し、投票につなげようと働きかけた。 同団体は、継続的な投資が極めて重要だと訴えている。