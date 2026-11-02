ミシガン州上院選：スティーブンス議員が共和党候補ロジャース支持を表明

ミシガン州上院選で民主党のヘイリー・スティーブンス下院議員が共和党のマイク・ロジャース候補を支持すると表明。エルサイード候補に打撃を与え、選挙情勢に影響。

11月1日、 ミシガン州 デトロイトにおいて、民主党の ヘイリー・スティーブンス 下院議員は、連邦上院選で共和党候補の マイク・ロジャース を支持すると正式に表明した。この直近の声明は、上院の多数派を左右しかねない重要な選挙を目前に控え、民主党候補の アブドゥル・エルサイード 陣営に大きな衝撃を与えている。この動きは、中間選挙の投票直前というTimingを逃さない突拍子もない展開として、全米の政治メディアを賑わせている。

スティーブンス議員の急転直下の支持表明

スティーブンス議員は、8月の民主党予備選でエルサイードに僅差で敗北し、その後は党内の結束を保つためエルサイードを支持してきた経緯がある。しかし、イスラエルをめぐる両者の対立が選挙戦の終盤において激化し、関係は悪化していた。民主党の結束をアピールする予定の主要な選挙イベントから、スティーブンス議員は最終的に排除されることとなった。

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そのわずか数時間後、スティーブンス議員はデトロイトのある教会に姿を見せ、ロジャース候補とともに支持を表明する異例の行動に出た。この行動は単なる党内の力学だけでなく、特定の政策や候補者への個人的な評価が反映されたものであり、選挙戦のドラマをさらに複雑なものにしている。スティーブンス議員は自身の決断理由について、党内の力学や駆け引きよりも、政策そのものに関心があるのだと説明している。

エルサイード候補とイスラエルをめぐる対立

民主党の候補であるアブドゥル・エルサイード氏は、エジプト移民の息子であり、医師出身の進歩派政治家として知られている。もし彼が当選すれば、アメリカ史上初のイスラム教徒の連邦上院議員となる历史的な瞬間となる。エルサイード氏は、イスラエルへのアメリカの軍事援助停止を訴えており、この姿勢がスティーブンス議員との決定的な対立点となった。

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予備選当時、スティーブンス議員は親イスラエル派として知られており、両者のイデオロギー的な違いは明確であった。選挙戦が進むにつれて、この政策の違いは単なる理念の相違を超え、激しい攻撃合戦へと発展した。スティーブンス議員が共和党候補の支持に回ったことで、エルサイード氏は民主党内で孤立しているとの批判の声が高まっている。特に、民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務はこの決断を強く非難した。

シューマー院内総務の「裏切り」批判

チャック・シューマー院内総務は、スティーブンス議員の決断を「卑劣な裏切り」と呼んで激しく非難した。上院民主党会は、引き続き結束してエルサイード候補を支持し、団結して選挙に挑む方針を固めている。シューマー院内総務はまた、共和党によるエルサイード氏への攻撃は、人種差別的でイスラム嫌悪に基づくものだと批判し、選挙の質が低下していると懸念を示した。

スティーブンス議員自身は記者団に対し、「ある時点で、誰が国のために立ち上がっているのかを見極めなければならない」と語り、自分の投票行動の大半は依然として民主党候補に投じられるだろうとしつつ、上院選だけはロジャースに投票すると明確に明言した。この発言は、彼女が全体的な民主党への支持を捨てたわけではなく、特定の選挙における個別の判断を行ったことを示唆しているが、党内からは依然として強い反発が続いている。

ミシガン州の情勢とロジャース氏の主張

現在、上院の議席数は共和党が53、民主党系が47となっている。民主党が過半数の51議席を取り戻すには、今回改選される13議席をすべて守り、さらに共和党から4議席を奪う必要がある。民主党が現在保持しているミシガン州での議席を失うとすれば、共和党から奪うべき議席は5つに増え、民主党の過半数奪還の可能性はさらに厳しくなる。ミシガン州は伝統的に接戦州であり、その結果が上院の行方を大きく左右する鍵となっている。

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共和党候補のマイク・ロジャース氏は、憎悪の声が大きくなり、この州の一部の住民、特に安全が脅かされる懸念があることについて言及した。彼は、嫌がらせを受けているユダヤ系学生の問題を具体的に指摘し、「もう行き過ぎている」と述べ、自分こそが安全と秩序を保てる候補であるとアピールした。この主張は、イスラエル支持層や安全を重視する層から支持を集める狙いがある。

選挙戦への影響と今後の展開

スティーブンス議員の支持表明は、ミシガン州のみならず、上院全体のバランスに影響を与える可能性が高い。特に、イスラエル政策を巡る対立が、単なる外交問題ではなく、国内の宗教や人種、そして安全の議論へと結びついている点は注目に値する。エルサイード候補陣営は、この支持転換が、いかに共和党の攻撃的キャンペーンの結果であるかを強調し、有権者の同情を得ようとする動きを見せている。

一方、ロジャース候補陣営はこの支持を最大の武器として活用し、民主党の分裂を印象づける宣伝戦を展開する可能性が高い。ミシガン州の有権者は、経済的な不安定さと社会的な分断の中にあり、こうした政治的な駆け引きや政策論争を直接自分の生活にどう関連付けるかで投票先を決定することになる。最終的な結果が上院の多数派を決定づけ、今後のアメリカの政策方向性に影響を与えることになるため、注視が続けられている。