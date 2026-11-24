俳優のミシェル・ヨーとハンター・シェイファーが主演を務めるPrime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』のロンドン・プレミアが、現地時間17日にイギリス・ロンドンで開催された。キャ…

Prime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』ロンドン・プレミアに登壇したミシェル・ヨー、ハンター・シェイファー（C）Prime Video 俳優のミシェル・ヨーとハンター・シェイファーが主演を務めるPrime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』のロンドン・プレミアが、現地時間17日にイギリス・ロンドンで開催された。

キャストや製作陣が集結し、シリーズの新たな世界観や役柄について語った。 物語の舞台となるのは、2099年のロサンゼルス。 都市は再生を遂げたものの、それを成し遂げたのは人類ではなかった。 逃亡生活に終止符を打とうとするコーラは、最後の身分としてブレードランナーになる道を選ぶが、死期が迫るレプリカントのオルウェンと否応なく組まされることに。

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やがて、都市の均衡を崩壊させかねない真実を隠し持つ逃亡者を追うことになる。 ロンドンのオデオン・ラックス・レスタースクエアで開催されたプレミアには、ミシェル・ヨー、ハンター・シェイファーをはじめ、ディミトリ・アボルド、ルイス・グリッベンらが出席。 さらに、シルカ・ルイーザ、アンドリュー・A・コソーヴ、ブロデリック・ジョンソンら製作陣も顔をそろえた。 死期が迫るレプリカントのオルウェンを演じるミシェル・ヨーは、本作の世界観について「この作品では、レプリカントが世界を動かす側にいるんです。

しかも、彼ら自身がブレードランナーになっている。 そこが、より怖いところだと思います」と説明。 さらに、「人間がブレードランナーだった頃、頼れるものは銃だけでした。 レプリカントは寿命が決まっているとはいえ、人間よりずっと強くて素早い存在です。

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そして今の彼らは、その力に加えて銃も手にしていて、世界を動かす立場にいます」と、従来のシリーズから変化した力関係に言及。

「まさに新しい世界で、そこが私にとってとても刺激的でした」と語った。 一方、コーラ役のハンター・シェイファーは、「コーラは、私にとって新しいタイプの役柄でした」とコメント。

「作品の中で別の人物を演じるキャラクターを演じたことは、それまでなかったと思います。 だからこそ、ワクワクすると同時に、少し怖さも感じる挑戦でした」と振り返った。 ベベト役のディミトリ・アボルドは、シリーズの世界観が忠実に再現されていることに触れ、「制作に携わった人たちが、この作品を心から愛し、その世界を映像として形にすることに情熱を注いでいたのが、本当によく伝わってきます」とコメント。 また、ヤーヤ役のマシュー・ニーダムは、ハンター・シェイファーのアクションに注目してほしいと呼びかけ、「彼女は次世代のアクションスターになると思います」と太鼓判。

「第1話でのハンターの演技は本当に素晴らしかったです」と、そのパフォーマンスを称賛した。 Prime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』は、動画配信サービス「Prime Video」で11月25日より世界独占配信。