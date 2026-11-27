マーベラスは経営資源の最適化と柔軟な開発体制の構築のため、コンシューマ事業に従事する社員約65名を対象に社外転進支援制度を実施します。人件費などの固定費削減を見込みつつ、コンシューマ事業を重要事業と位置づけ、自社の強みを活かしたタイトル開発を継続する方針です。募集期間は2026年12月14日から2027年1月8日までです。

今回の決定は、グループ全体における経営資源の配分を最適化する取り組みの一環です。 同社は今後の事業規模やタイトルポートフォリオを見据えて事業・開発体制の見直しを進めており、このたび人員体制の適正化に踏み切りました。

制度の実施により、来期以降の人件費などの固定費削減を見込んでいます。 制度実施の背景には、コンシューマゲーム市場における開発規模の拡大や開発期間の長期化といった事業環境の変化があります。 マーベラスはこうした変化に対応するため、内製開発と外部パートナーとの協業を組み合わせ、より柔軟な事業・開発体制への転換を進めています。 その一環として、人員体制の適正化を図るために社外転進支援制度を実施します。

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一方で、コンシューマ事業は引き続き同社の重要な事業の一つと位置づけられています。 今後は自社の強みを生かせるタイトルに注力し、タイトルごとの特性に応じて開発体制を最適化しながら、新作タイトルの企画・開発に取り組む方針です。 社外転進支援制度の募集人数は約65名。 対象となるのは、2026年11月27日現在で同社コンシューマ事業に従事する正社員および契約社員のうち、会社が定める条件に該当する従業員です。