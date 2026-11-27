マークラインズ株式会社保護政策導入が進む中、電動車シェアは過去最高マークラインズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：酒井 誠、|a target='_blank' rel='nofollow…

主要12カ国と北欧3カ国（計15カ国）における10月の電動車（xEV）販売台数は前年同月比5.8%増（前月比1.5%減）の237.7万台。 自動車販売全体に占める電動車シェアは44.5%で過去最高となった。

電動車の輸入に対し、各国で中国メーカーを念頭に置いた施策が講じられている。 欧州では域内産業を保護するため、中国製BEVの輸入規制に加え、PHEV・HEVへの規制も新たに発表した。 タイでは輸入台数に応じて現地生産を求める施策に加え、輸入EVの税率を引き上げるなど、保護主義的な政策が増加している。 15カ国全体でのBEV販売台数は前年同月比13.7%増（前月比1.2%減）の132.2万台、市場シェアは24.7%に拡大した。 欧州各国やブラジルで好調が続く。

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また、日本ではCEV（クリーンエネルギービークル）補助金の終了前倒しに伴う駆け込み需要により大幅増となった。 HEVは前年同月比18.6%増（前月比3.5%減）の54.6万台で、市場シェアは10.2%。 米国、中国での増加が全体の伸びを支えている。 イタリアでは中国メーカーがHEVも投入し始めている。