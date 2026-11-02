マーク・ウォルター氏がキャデラールF1チーム売却へ30億ドル超の売却希望

ドジャースオーナーのマーク・ウォルター氏がF1キャデラールチームの売却を進めており、希望額は30億ドル（約4738億円）に上る。複数の買収候補者が関心を示している現状を詳述する。

ドジャースのオーナーである マーク・ウォルター 氏が、保有する F1参入 チーム「キャデラール・チーム」の売却検討を正式に進めている。 スポーツビジネス 専門メディア「Sportico」は2日（日本時間3日）、この売却動きを報じた。売却に対する希望額は少なくとも30億ドル（約4738億円）とされ、すでに7つ以上の買収希望者が関心を示していることが確認された。

キャデラールF1チームの売却状況

マーク・ウォルター氏は、保有するF1チームの売却を急ピッチで進めている。キャデラールF1チームは、ウォルター氏が率いる投資会社「TWGグローバル」のモータースポーツ部門に属している。この部門は、F1だけでなくインディカーやNASCARにも参入しており、グローバルなモータースポーツ展開を展開してきた。キャデラールはF1に10年ぶりの新規参入を果たしたチームであるが、今季はこれまでポイントを獲得できず、苦戦が続いている状態が続いている。

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売却希望額は30億ドルと設定されており、これは約4738億円に相当する金額である。Sporticoの報道によると、すでに7つ以上の買収希望者が関心を示しており、競合買収の可能性も示唆されている。キャデラールF1チームは、F1に10年ぶりの新規参入を果たしたチームとして期待されてきたが、今季はポイントを獲得できず、苦戦が続いている。

ウォルター氏のポートフォリオ再編

マーク・ウォルター氏は、今年、NBAのレイカーズを125億ドルで売却することに合意し、10月末に手続きを完了した。さらに、ビジネスパートナーのトッド・ベーリー氏とともに、サッカーの英プレミアリーグ・チェルシーFCの保有株式売却も発表している。これらの動きは、ウォルター氏のポートフォリオを再編していることを示している。

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マーク・ウォルター氏は、NBAのレイカーズを125億ドルで売却することに合意し、10月末に手続きを完了した。この売却は、ウォルター氏の投資戦略における大きな転換点となった。さらに、トッド・ベーリー氏との共同で、チェルシーFCの株式売却も発表されており、スポーツビジネス領域における撤退と再配置が進んでいる。

これらの売却は、ウォルター氏の投資戦略における大きな転換点となった。NBAのレイカーズを125億ドルで売却したことは、彼の投資ポートフォリオを再編する上で重要なステップであった。さらに、トッド・ベーリー氏との共同で、チェルシーFCの株式売却も発表されており、スポーツビジネス領域における撤退と再配置が進んでいる。

ドジャース保有を明確に否定

一方、ドジャースについては売却を明確に否定している。先週、米紙カリフォルニア・ポストのインタビューで「何があっても球団を保有し続ける。今後10年以上にわたって勝ち続けるつもりだ」と語り、長期的な球団経営への意欲を示した。マーク・ウォルター氏は、ドジャースのオーナーとして、長期的な視点を維持し、球団の発展に注力する方針を強調した。

マーク・ウォルター氏は、ドジャースについては売却を明確に否定している。先週、米紙カリフォルニア・ポストのインタビューで「何があっても球団を保有し続ける。今後10年以上にわたって勝ち続けるつもりだ」と語り、長期的な球団経営への意欲を示した。この発言は、ドジャースへの情熱と、長期的な成功へのコミットメントを改めて示すものとなっている。

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マーク・ウォルター氏は、ドジャースのオーナーとして、長期的な視点を維持し、球団の発展に注力する方針を強調した。彼の発言は、球団の未来への自信と、選手およびファンへの貢献を誓うものとも受け取られている。ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルター氏は、長期的な成功へのコミットメントを改めて示した。