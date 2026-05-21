マーカス・ラッシュフォードがバルセロナから完全移籍に出ていくことが決定した。彼はバルセロナチームから高い信頼を得ており、今季リーグ優勝に大きく貢献している。

レンタル移籍の期限迫る中、マーカス・ラッシュフォードはバルセロナチームから高い信頼を得ており、今季リーグ優勝に大きく貢献した。 フレンキー・デ・ヨングはベガスロナクラブにカンプ・ノウでプレーするラッシュフォードの完全移籍を勧めました。

イングランド代表FWはマンチェスター・ユナイテッドから1年間の期限付き移籍でバルセロナに加入し、ハンス・フリック監督の下でほとんどのファンに愛されました。 オランダ人MFは彼がピッチで示した貢献が完全移籍を十分に正当化すると考えています。 さらに、彼は残留する権利を勝ち取った。 出場時間の中でゴール、アシスト、攻撃的な走りを示し、スピードを生かして相手DFに脅威をもたらした。

加入時に熱意を感じたし、最初から残留したいと伝えていた。 彼は適応努力を続け、順調に結果を出している。28歳の彼はスペインで大きな影響を与え、フリック監督の攻撃陣に追い詰められるスピードと突破力をもたらした。 全大会で14ゴール14アシストを記録し、バルササポーターの記憶に残る一撃も放った。 また、レアル・マドリードの挑戦を退け、スペインリーグ連覇に不可欠な存在だった。

バルセロナの財政課題報道によると、バルサは義務付けられた買い取り条項付きのレンタル移籍で初期費用を先送りする方針で、ラッシュフォードもマンチェスターに戻らずにすむようきょうだに年俸調整に協議したという





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