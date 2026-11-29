マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォード戦で0-4と大敗し19位へ。元DFのリオ・ファーディナンド氏は、チームの低迷を打破するため若手シェイ・レイシーの先発起用を緊急提言している。

マンチェスター・ユナイテッド は土曜日、ホームの オールド・トラッフォード で行われたプレミアリーグの対ブレントフォード戦で、歴史的な大敗を喫した。スコアは0対4で、この試合により同クラブはプリミアリーグの standings において19位へと転落した。この結果を受けて、元イングランド代表の リオ・ファーディナンド 氏は、 マウリシオ・ポチェッティーノ 監督に対して大胆な戦術変更を求めている。

ファーディナンド氏のレイシー先発提言

ファーディナンド氏は、今回の惨敗を受け、若手ウイングのシェイ・レイシー選手を即座に先発メンバーに起用すべきだと強く主張した。彼は、現在のチームメンバーの多くが精神的な打撃を受けていると評し、レイシー選手のみがそのような「傷」を負っていない唯一の選手であると指摘した。ファーディナンド氏によれば、若手選手はリーグのどのような強敵でも経験がなく、恐怖心を持っていないため、現在の低迷期にこそその無垢な戦意を活用すべきだと論じている。

Also read みんなでスマホのホーム画面に設定した「0-4の完敗」画像。八戸学院野辺地西は5か月の確かな成長を見せるも延長の末に力尽きる:青森

ファーディナンド氏は、レイシー選手がフィールドに出ると、自らの自由を謳歌し、ボールを持ってプレーしたいという前向きなエネルギーを発揮すると述べた。他の選手たちが深い精神的負担を抱えている中、レイシー選手の先発はチームに変化をもたらす唯一の光明であると、監督の決断を促している。

ブレントフォード戦の詳細と戦術分析

この試合では、ブレントフォードが序盤から支配的な展開を見せた。試合開始からわずか13分間という短時間で、ブレントフォードは2点を得点した。前半の早い段階で、ダンゴ・ワタラ選手が供給したパスを受け、カラム・ウィルソン選手が連続ゴールを決定してゲームを崩した。この好スタートがブレントフォードの勝利を決定づける要因となった。

Advertisement

その後も、ブレントフォードは攻撃を止めることなく、クリストファー・アイェル選手がフリーキックから得点を追加してリードを拡大した。試合終盤となる後半のアディショナルタイムには、ケヴィン・シャーデ選手がシュートを放ち、さらに1点を追加。最終的に4失点を喫したマンチェスター・ユナイテッドは、守備陣の崩壊と攻撃力の欠如が顕著な試合展開となった。

連敗と勝利遠のくマンUの現状

マンチェスター・ユナイテッドはこの試合で2試合連続で4失点を喫し、深刻な不調に陥っている。チームは現在、トップリーグで過去10試合で勝利を挙げることはできておらず、8月にイプスウィッチに勝利して以来、リーグ戦での白星から遠ざかっている。先週行われたリヴァプール戦でも同様の0対4の大敗を喫しており、連日のように大きなスコアで負け越している状態である。

試合前の予測や序盤の展開を見れば、マンチェスター・ユナイテッドが必ずしも劣勢だったわけではない。パトリック・ドルグ選手やジョシュア・ザークツィー選手が惜しいシュートを放つなど、得点のチャンスは訪れていた。また、ユーリ・ティーレマンス選手のシュートがクロスバーを叩くなど、運にも恵まれなかった部分もあった。後半にはハリー・マグワイア選手のヘディングシュートがゴールライン上でクリアされるなど、決定的な場面で精度が欠けていた。

チームの精神的危機と今後の展望

マンチェスター・ユナイテッドは、試合中に25本のシュートを記録するなど、攻撃的な数字は残した。そのうち8本が枠内に入っていたにもかかわらず、得点には結びつかなかった。この結果から、ファーディナンド氏はチーム全体の自信の喪失と、落ち着きの欠如が大きな要因であると分析している。選手たちのパフォーマンスには、勝つことへの渇望よりも、敗北に対する恐怖や不安が顕著に表れているように見える。

Advertisement

ファーディナンド氏は、現在の選手たちが戦場で「打ちのめされている」と厳しく批評した。チームの一体感が崩れ、個々の選手が孤立しているような状態が、試合中のミスや得点の欠如につながっていると指摘している。キース・アンドリュース監督率いるブレントフォードは、このマンUの精神的な弱さを鋭く突くことに成功し、完勝を収めた。

このままでは、マンチェスター・ユナイテッドの降格争いへの陥落が懸念される。ポチェッティーノ監督は、若手選手への配慮や、経験豊富な選手たちの再起を含めた、早急な戦術調整とメンタルケアが求められている。ファーディナンド氏の提言が、次戦での逆転勝利へつながる糸口となるかどうか、今後の采配に注目が集まっている。