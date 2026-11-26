イングランドサッカー協会（FA）は26日、マンチェスター・ユナイテッドに所属するフランス代表DFレニー・ヨロの出場停止処分を解除した理由を説明した。 ヨロは···

その後、FAは24日に「不当な退場であるとのマンチェスター・Uの申し立てを認め、1試合の出場停止処分を解除した」と発表。 あわせて「今回の決定理由を記した文書は追って公表される」と伝えていた。

今回公表された文書によると、FAは退場処分を覆した理由について、「イサクは最初にボールに触れたものの、タッチが強すぎたため、実際にはボールのコントロールを失っていた」と指摘。 さらに「ボールは前進していたマンチェスター・UのGK（センヌ・ラメンス）の方向へ流れており、委員会の見解としては、イサクが再びボールに触れる前にGKがキャッチできたはずだ」と結論づけており、DOGSO成立に必要な4要件のすべてを満たしていないと説明している。

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一方で、イングランドの審判業務を統括する組織『Pro Ref（旧：PGMOL）』で責任者を務めるハワード・ウェブ氏も、一連の判定について言及。 同氏は「ほとんどの人は、イサクが素早くボールに向かって動いていたことを考えると、あれは正しい判断だったと考えるだろう」と、ピッチ上でレッドカードを提示したサム・バロット主審の判定に一定の理解を示しつつ、「別の見方としては、GKラメンスが先に到達する可能性もあったが、それは少し議論の余地があると思う。 もちろん、明らかに間違っているとは言えないがね」とコメントを残している。