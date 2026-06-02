マンデルソン卿「キアは変革できると信じていない」

マンデルソン卿は、キアが首相官邸を変革できると信じていないとマクスウィーニー氏に伝えられたと述べた。マクファデン氏はこれに「良くない」と答え、さらに、首相官邸の補佐官らが「先日、私のもとに来た。彼らは、自分たちが何を望んでいるのか理解しているとは思えない」と述べた。

マンデルソン卿 は、キアが 首相官邸 を変革できると信じていないとマクスウィーニー氏に伝えられたと述べた。 マクファデン氏はこれに「良くない」と答え、さらに、 首相官邸 の補佐官らが「先日、私のもとに来た。

彼らは、自分たちが何を望んでいるのか理解しているとは思えない」と述べた。 これに対しマンデルソン卿は、「何を望んでいるのか、彼らがごくはっきりと説明しないなら、キアはどうしたらいいんだ」と返事をしている。 マンデルソン卿は、ブラウン元首相やトニー・ブレア元首相の内閣で複数の閣僚ポストを務めた重鎮だった。 マンデルソン卿は、「彼らはチームとして動いていないし、リーダーがいない。

キアが何を考え何を望んでいるのか、（官邸高官たちは）誰も実は理解していない」と指摘。

「しかも、キア自身も自分が何を望んでいるのか分かっていないと、（官邸高官の）ほとんどがそう思っている」と述べた。 同じ頃、マンデルソン卿は閣僚のトーステン・ベル氏にメッセージを送り、「政府は一般的に言って、政策遂行が十分にうまくできていない。 すべては政策から始まる」と述べた。 マンデルソン卿はこれに対し、「よく言われるように、『ごみを入れればごみが出てくる』んだ」と応じた。

その1カ月前に送られた手書きの書簡で、マンデルソン卿は当時のデイヴィッド・ラミー外相に対し、「もし私を任命しようと考えるなら、決して後悔させないと約束する」と書いていた





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