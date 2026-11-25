ペップ・グアルディオラがロマーリオとの対談でクリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表での今後に言及し、ふさわしい形で代表を去るべきだと訴えた。

ベテラン指揮官は、ロナウドが母国にとって極めて重要な存在だったと強調し、代表を去る際にもその功績にふさわしい形が必要だと訴えた。

「ポルトガルサッカー連盟は、クリスティアーノ・ロナウドのキャリアが尊厳ある形で終わるようにしなければならない。 クリスティアーノ・ロナウドがこのような形でポルトガル代表を去るべきではない。 こんな形で彼を送り出してはいけない」と語った。

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「並外れた選手がいる。 クリスティアーノ・ロナウドはその一人だ。 だからこそ、この状況は正さなければならない。 実際に正すかどうかは私が関知することではないが、絶対にそうしなければならない。

そうだ。 彼がサッカー界で成し遂げたことには、別の結末がふさわしい」グアルディオラにとって、関係修復は一方だけの努力で実現するものではない。 望ましい結末には、双方が謙虚になり、歩み寄る必要がある。 ロナウドには歴史的な代表キャリアの終え方を自ら決める権利があると強く支持する一方、意地を張って適切な別れを妨げてはならないとも強調した。

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「ふさわしい別れを実現するには、双方が努力する必要がある。 クリスティアーノ・ロナウドには自らの望む形で去る資格があると理解しなければならない」と訴えた。 グアルディオラは、緊張した関係を長引かせるのではなく、ロナウドが母国のサポーターの前で温かく祝福されながら送り出されるべきだと考えている。 ただし、功績に目が向けられるよう、5度のバロンドール受賞者自身にも一歩を踏み出し、残るわだかまりの解消に協力するよう求めた。

「母国の人々の愛情を感じられるような祝福の場があるべきだ。 そして彼自身も率先して『過去に区切りをつけよう』と言わなければならない」と付け加えた。