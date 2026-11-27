ブルーノ・フェルナンデスとの契約延長交渉が停滞する中、マンチェスター・ユナイテッドはコモのニコ・パスを獲得候補に据えた。

マンチェスター・ユナイテッド は、 ブルーノ・フェルナンデス の退団に備え、コモの逸材ニコ・パスを長期的な補強の最優先候補に据えたと報じられている。 主将の現行契約は今季終了時に満了する予定で、クラブ幹部は中心選手を失う可能性に備えている。

フェルナンデスは今夏の契約満了を前に、契約延長交渉を中断し、オールド・トラッフォードでの将来に疑問が生じている。 クラブ幹部は32歳の主将の残留を望んでいるものの、ポルトガル代表MFは契約延長のオファーを2度断ったと報じられている。 が伝えている。22歳のアルゼンチン代表は10月、2得点を挙げてコモのマンチェスター・ユナイテッドに対する4-1の勝利をけん引し、注目を集めた。 パスの獲得は容易ではない。

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セスク・ファブレガス監督の下で16試合に出場し、6得点8アシストを記録したことが、その急成長を物語っている。 コモは2024年にレアル・マドリーから600万ユーロ（500万ポンド）でパスを獲得したが、スペインの強豪は2027年夏に行使できる8000万ユーロ（6600万ポンド）の買い戻しオプションを保有している。 同報道によると、パスはマドリー復帰に乗り気ではない。 ジョゼ・モウリーニョ監督の下で主力の座が保証されていないためで、コモが他クラブへ売却できる可能性もある。