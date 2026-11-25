マンチェスター・UのDFエイデン・ヘヴンは、ポチェッティーノ新監督の下でリヴァプール戦に出場できず、1月の退団を望んでいると報じられた。

監督ではなくヘッドコーチとして就任したポチェッティーノだが、先発メンバーの選考だけでなく、チーム編成の決定にも大きく関わることを期待していると強調した。 ポチェッティーノは「私はヘッドコーチ、コーチ、監督を務めてきたが、結局、大きな違いはない。

私たちの仕事の進め方は肩書きに左右されないと思うからだ」と語った。

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「ヘッドコーチである私が、日曜日の試合のメンバーを決め、先発の11人を選ぶことは分かっている。 もちろん今後は、チームに関する主な決定すべてに関わりたい。 結局のところ、マンチェスター・ユナイテッドはフットボールクラブなのだから。 そうだろう？

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」かつてトッテナムとチェルシーを率いたポチェッティーノは、選手たちとも個別に話をしている。

「選手たちが話す必要のあることに耳を傾け、あらゆる面で彼らがどのような状況にあるかを理解することが重要だと思う」と続けた。 「ピッチ上だけではない。 ピッチ外で何が起きているかも重要だ」ユナイテッドはリヴァプール戦の大敗からすぐに立て直し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、スポルティング戦に臨まなければならない。 ポチェッティーノ体制を安定させるには、欧州の舞台で好パフォーマンスを見せることが不可欠だ。