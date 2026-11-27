マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォード戦に向けてハリー・マグワイアの復帰に期待を寄せている一方、ブレントフォードは好調を維持しリーグ6位に位置している。また、FAがリバープール戦でのレッドカードに関するレニー・ヨロの出場停止処分を取り消したことも報じられている。フェルナンデス欠場時にはマテウス・クーニャが起用される可能性がある。

マンチェスター・ユナイテッド は ハリー・マグワイア の回復にも期待を寄せており、 ブレントフォード 戦に間に合うことを望んでいる。 ただし、同DFはスポルティング・リスボン戦の後、打撲を負ったとコーチングスタッフに報告している。

広告ブレントフォードは1937年以来、オールド・トラッフォードで一度も勝利を挙げていないが、近年は本拠地Gテックでの対戦で連勝を飾っている。 対するブレントフォードは今シーズン好調を維持しており、マンチェスター・ユナイテッドを勝ち点9上回る6位につけている。 リーグ戦の得点数でも、同クラブの20ゴールを上回っているのはマンチェスター・シティとブライトンのみだ。 また別の話題として、イングランドサッカー協会（FA）はレニー・ヨロに科されていた1試合の出場停止処分を取り消した。

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先週日曜日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドが0-4で敗れたリヴァプール戦の8分に受けたレッドカードについて、異議申し立てが認められた。 フェルナンデスが欠場した場合、マテウス・クーニャがその穴を埋める形でトップ下を務める可能性がある。 このブラジル人選手はローマ戦で退場処分を受けたため、出場停止によりポルトガル遠征には帯同していなかった。