日曜日の夜、エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第12節のアーセナル対マンチェスター・シティは2-2の引き分けに終わった。この一戦ではアーセナルに有利に働いた物議を醸す判定が3つあり、シティの選手たちが抗議したほか、主審とビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の判断に疑問の声が上がった。

日曜日の夜、エミレーツ・スタジアムで行われた プレミアリーグ 第12節の アーセナル 対 マンチェスター・シティ は2-2の引き分けに終わった。 この一戦では アーセナル に有利に働いた物議を醸す判定が3つあり、シティの選手たちが抗議したほか、主審とビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の判断に疑問の声が上がった。

最初の場面は前半17分に起きた。 ベルギー出身のスター、ジェレミー・ドクが倒れ込み、アーセナルのDFユリエン・ティンバーにレッドカードを出すよう主審に求めた。 両者が競り合った場面で、ティンバーに髪を引っ張られたと訴えたのだ。 プレーは中断されて確認が行われ、ジョン・ブルックス主審は、映像を何度も見返したVARの審判団と交信したが、ティンバーが意図的にベルギー人選手の髪を引っ張ったのか、それとも頭部付近のユニフォームをつかんだのかを確かめられるほど明確で決定的な映像はなかった。

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結局、主審はファウルもレッドカードも宣告しないと決めた。 髪を引っ張る行為はこれだけではなかった。53分にもドクは似た場面に遭遇し、競り合いの中でブルーノ・ギマランイスに明らかに髪を引っ張られたが、主審はファウルを取らず、この場面に介入しなかったことに疑問の声が上がった。 2つ目の場面は83分に起きた。