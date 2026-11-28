マンチェスター・ユナイテッドの苦境は続く。土曜日のブレントフォード戦ではやや改善した姿を見せたが、カラム・ウィルソンに2得点を許し、本拠地で0-4の敗戦。ユナイテッドは19位にとどまり、クリスタル・パレスが日曜日にホームでハル・シティに勝てば最下位となる。プレミアリーグのアウェー戦で過去10試合勝利がなかったブレントフォードは、5位につけている。

マンチェスター・ユナイテッド の苦境は一向に収まらない。 マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは土曜日、やや改善した姿を見せたものの、カラム・ウィルソンに2得点を許すなどして、オールド・トラッフォードで ブレントフォード に0-4で敗れた。

ユナイテッドは19位にとどまり、クリスタル・パレスが日曜日にホームでハル・シティに勝てば最下位となる。 プレミアリーグのアウェー戦で過去10試合勝利がなかったブレントフォードは、見事に5位につけている。 ジョシュア・ザークツィーは今回もポチェッティーノ監督の信頼を得て起用され、開始4分には指揮官の期待に応える絶好のチャンスを迎えた。 オランダ代表FWはユーリ・ティーレマンスからパスを受けたが、シュートはブレントフォードのGKクィービーン・ケレハーを破れなかった。

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終盤にイエローカードを受け、出場停止となったハリー・マグワイアも、力強いヘディングでゴールに迫ったが、ボールはクロスバーを直撃。 こぼれ球を拾ったアマド・ディアロのシュートは、セップ・ファン・デン・ベルフにブロックされた。 ブルーノ・フェルナンデスのヘディングも枠を外れたが、ユナイテッドの立ち上がりは期待を持たせるものだった。 見応えのある試合の中で、ティーレマンスはゴールにあと一歩まで迫った。