マンチェスター・ユナイテッドのサポーター約15人がキャリントン訓練施設を訪れ、トップチームの不振への怒りを表明しようとしたが、新監督就任後の初休養日で選手が不在だったため対峙できず、警察の対応で事態は収束した。

』は、イングランドメディアの報道を引用し、マンチェスター・ユナイテッドのサポーター約15人がユースチームの試合が行われている最中にキャリントンの練習施設を訪れ、トップチームの成績低迷への怒りを表明しようとしたと伝えた。

これを受けてクラブスタッフは直ちにゲートを閉鎖し、施設への立ち入りを阻止した。 現場には大規模な警備態勢が敷かれ、パトカー4台と警察のバン1台が練習施設に到着し、クラブの警備スタッフとともに事態の収拾にあたった。 上級警察官が数人のサポーターに事情を聴いたほか、施設周辺で行動をまとめようとしていた抗議者の一部が顔を覆っていたことにも関心を示したという。 しかし、抗議の試みはサポーターが知らなかった事情に阻まれた。

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彼らが到着した時点で、トップチームの選手たちはキャリントンにいなかったのだ。 選手たちは日曜日に休養日を与えられており、これはマウリシオ・ポチェッティーノ新監督の就任後初めての休養日だった。 そのため、クラブ内の緊張が高まる中でも、サポーターは選手やコーチングスタッフと直接対峙することはできなかった。 サポーターの行動は、ブレントフォードに0-4で大敗してから24時間も経たないうちに起きた。