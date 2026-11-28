マンチェスター・ユナイテッドがホームのオールド・トラッフォードでブレントフォードに0-4で敗れた。ポチェッティーノ監督就任後初のホーム戦となったこの試合で、チームは2試合連続の0-4の大敗を喫し、リーグ戦12試合連続での無失点達成もならなかった。クラブ史上、この状況に陥ったのは1930-31シーズン以来となる。ユーリ・ティーレマンスは試合後、厳しい状況を受け入れつつも、チームが団結して戦い続けると語った。

マンチェスター・ユナイテッド の危機は土曜日、新たな底に達した。 マウリシオ・ ポチェッティーノ 監督の就任後初のホーム戦は、 ブレントフォード に0-4で惨敗。 オールド・トラッフォードに険悪な空気が漂う中、ユーリ・ ティーレマンス はチームメートに対し、新監督の戦術構想の下で団結を保つよう訴えた。

オールド・トラッフォードで幕を開けたポチェッティーノ体制は、早くも悪夢に変わった。 マンチェスター・ユナイテッドは2試合連続で0-4の大敗を喫した。 守備の苦戦は続き、リーグ開幕から12試合連続で無失点を達成できなかった。 クラブ史上、同じ状況に陥ったのは1930-31シーズンのトップリーグ以来、2度目となる。

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試合後、悲惨なパフォーマンスを振り返ったMFティーレマンスは、現実から目を背けなかった。 ベルギー代表の同選手は『BBC MOTD』に対し、ロッカールーム全体の苦しみを語った。