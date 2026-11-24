プレミアリーグの新財務規則により、マンチェスター・ユナイテッドの冬の補強は2人に制限される見込み。ポチェッティーノ監督は守備強化を最優先とし、ブレントフォードのネイサン・コリンズらセンターバック候補の獲得を検討している。また、ルーク・ショーの負傷に備え左サイドバックの獲得も急務となっている。

によると、プレミアリーグの厳格な新財務規則によってクラブの動きは大きく制限されている。 そのため、 ポチェッティーノ が今冬に迎える新戦力はわずか2人で、少なくとも1人は期限付き移籍となる見込みだ。

CEOのオマル・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスが率いるクラブ首脳陣は、降格の脅威が強まれば移籍市場の終盤に賭けに出る可能性を完全には排除していない。 ただし、さらなる規則違反を避けるため、支出は厳しく抑えなければならない。 かつての資金力と現在の厳しい現実との隔たりは大きく、補強担当チームには、オールド・トラッフォードでの残留を懸けた戦いにすぐさま変化をもたらせる選手を見つける重圧がかかっている。

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リヴァプール戦で守備が崩壊したことを受け、ポチェッティーノにとって新たなセンターバックの確保が最優先課題となった。 他の候補の獲得が難しそうな中、ブレントフォードのネイサン・コリンズが有力候補に浮上している。 フラムのカルヴィン・バッシーは新契約を結んでクレイヴン・コテージに残ると広く予想されている。 一方、エヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトの評価額は7000万ポンドを超え、現在のユナイテッドの予算を大きく上回る。

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センターバックに加え、マンチェスター・ユナイテッドは負傷がちなルーク・ショーとポジションを争い、その不在を埋められる左サイドバックの専門職も切望している。 クラブは夏の移籍市場でバルセロナのアレハンドロ・バルデとマンチェスター・シティのラヤン・アイト＝ヌーリに関心を示したものの、このポジションの補強には至らなかった。 両選手は現在も獲得候補に挙がっている。 シーズン序盤、チームはこのポジションの問題によってたびたび守備の脆さを露呈してきた。