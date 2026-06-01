マンチェスター・ユナイテッド再生への鍵 キャリック監督とフェルナンデスの歴史的記録

マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督の正式就任によりチーム全体が活性化。キャプテンのブルーノ・フェルナンデスは単一シーズン最多アシスト記録を更新し、リーグ史上に名を刻んだ。

オールド・トラッフォードに楽観的な空気が広がっている。 その背景には、 マイケル・キャリック の監督就任という大きな要因がある。 元 マンチェスター・ユナイテッド の中盤の要として長年活躍したキャリックは、ルーベン・アモリムの退任に伴い今年1月に暫定監督に就任。

そのリーダーシップと戦術眼でチームを quickly 立て直し、わずか16試合で12勝を収める驚異的なスタートを切った。 この暫定期間での成果が高く評価され、5月に正式な監督として残留が決定した。 チームのキャプテンであるブルーノ・フェルナンデスは、キャリックの就任がチームにもたらした変化について次のように語った。

「彼はチームに大きなエネルギーをもたらした。 監督交代という難しい時期でも前向きに導き、新しいアイデアとプレースタイルをもたらした。 一部の選手は再び輝きを取り戻し、結果もついてきた。 我々はこの方向性を維持し、このまま続けられることを強く願っている」と、フェルナンデスはチームの再生に寄与したキャリックへの賞賛と、今後の継続を願う言葉を口にした。

フェルナンデス自身も今シーズン、歴史的な個人記録を達成した。2025-26シーズン、彼はリーグ戦で21アシストを記録し、それまでdividually プレミアリーグであった単一シーズン最多アシスト記録を更新した。 ティエリ・アンリが2002-03シーズンに記録した20アシスト、およびケヴィン・デ・ブライネが2019-20シーズンに達成した20アシストという長年破られなかった壁を、フェルナンデスはついに塗り替えた。 この記録により、フェルナンデスはプレミアリーグ史上最高のプレイメーカーの一人としての地位を確固たるものにした。

キャリックの下でチーム全体が自信を取り戻し、攻撃的なサッカーを展開する中で、フェルナンデスはその中心的役割を果たし、リーグ制覇を目指すチームの原動力となっている。 両者の活躍が相まって、マンチェスター・ユナイテッドはシーズン後半戦を強い勢いで駆け抜け、上位争いへの復帰を果たしている





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