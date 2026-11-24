マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督が、チャンピオンズリーグでの対戦はナポリにとって「極めて厳しい」とするマッシミリアーノ・アッレグリ監督の発言に反論した。

マンチェスター・シティ の エンツォ・マレスカ 監督は、チャンピオンズリーグでの対戦を前に、 ナポリ にとって勝利は望めないかのような マッシミリアーノ・アッレグリ 監督の見方を退けた。

イタリア人の同胞は、欧州最高峰の競争の厳しさに目を向けるより先に不満を口にしがちだと指摘している。 マレスカ監督は、ナポリを率いるアッレグリ監督が試合前に打ち出した見方をすぐさま否定した。 エティハド・スタジアムでの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、アッレグリ監督はナポリにとって「極めて厳しい」試合になると語り、決勝トーナメント進出に必要な勝ち点は別の試合で得なければならないと示唆した。 試合前の記者会見で母国語を使って話したマレスカ監督は、セリエA首位チームの指揮官による弱気な発言に即座に反論した。

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が伝えた。

「私はまったくそう思わない。 勝ち点3の価値は、我々にとってもナポリにとっても同じだ。 トリノ戦やラツィオ戦で見たような強いナポリを予想している。 厳しく、難しい試合になるだろう。

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チャンピオンズリーグだし、イタリアのチームと対戦するのはいつだって難しいからだ」シティは欧州の舞台で4試合3勝と好成績を残している一方、国内では最近、調子を落としている。 イングランド王者は現在、プレミアリーグで4試合勝利がなく、開幕からの全勝とは対照的だ。 マレスカ監督は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで8位以内に入り、2月のプレーオフを回避するには、公式戦最初の10試合で見せた安定感を取り戻さなければならないと痛感している。

「公式戦最初の10試合ほどでは保てていたが、今は少し失っているバランスを取り戻さなければならない」と指揮官は説明した。 スタッフにとって最大の懸念は、期待得点と実際の結果の隔たりだという。

「数字を見れば、攻撃では多くのチャンスをつくり、守備では相手にほとんどチャンスを与えていない。 勝てなかったプレミアリーグの4試合では、我々の期待得点は約8、被期待得点は約3.5だった。 だが実際には4得点7失点だ。 何が問題かは明らかだと思う」