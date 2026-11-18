マヌエル・アモリム前監督の解任後、マウリシオ・ポチェッティーノ新監督の就任に伴い、マンチェスター・ユナイテッドは既存スタッフ5人の解雇を決定し、完全な体制刷新を図る。

マヌエル・アモリム前監督の解任後、 マウリシオ・ポチェッティーノ 新監督の就任に伴い、 マンチェスター・ユナイテッド は既存スタッフ5人の解雇を決定し、完全な体制刷新を図る。

イングランド・プレミアリーグの古豪オールド・トラッフォードは、水曜日、ポチェッティーノ監督のプライベートジェットによるキャリン턴への到着をきっかけに、容赦ない新時代への移行を開始した。

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アルゼンチン出身の指揮官は、アメリカ代表からの指揮棒を引き継ぐと同時に、長年信頼を寄せてきた側近たちを率いて渡英。クラブの日常運営を直ちに一新する姿勢を示している。

ポチェッティーノ新監督のスタッフ刷新と人員整理

マンチェスター・ユナイテッドは、新たな章へ移行するにあたり、スタッフ陣の主要メンバー5人の退任を公式に発表した。

今回の大幅な人員整理は、ポチェッティーノ監督が自身の信頼できる戦術スタッフを迎えるための戦略的な措置である。

ポチェッティーノ監督は、トッテナム・ホットスパーやチェルシーFCでの指揮経験に加え、最近まで率いていたアメリカ代表時代から、核心となるコーチ陣をそのままマンチェスターへ同行させる方針だ。

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これにより、オールド・トラッフォードでは既存の組織構造が根本から変更され、監督の意向を直接反映した新しいチーム作りが進行中となる。

マイケル・キャリック陣営のメンバー退出と背景

今回の再編により、マイケル・キャリック前アシスタントコーチの在任期間と密接に関連していた複数のスタッフがクラブを去ることとなった。

その中心人物の一人が、38歳のジョニー・エヴァンズである。

エヴァンズは、暫定監督ダレン・フレッチャーの下で役職に就いた後、マイケル・キャリックの補佐としてチームを支えてきた。

現役時代にはアレックス・ファーガソン監督の下、2008-09シーズン、2010-11シーズン、2012-13シーズンの3度にわたりプレミアリーグ制覇を果たすなど、クラブの黄金期を象徴する選手だ。

その後はウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンやレスター・シティでもプレーしたが、今回の体制変更により選手としてのキャリアを終えた後のコーチ業からも退く。

短期間の在籍に終わったホランドとウッドゲートの退任

スティーブ・ホランド氏も、在籍わずか11カ月で職を離れることになった。

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かつてイングランド代表のアシスタントを務めた経歴を持つホランド氏は、1月に高い評価を受けてマンチェスター・ユナイテッドへ加入していた。

しかし、ポチェッティーノ監督が自身の戦術スタッフを優先的に起用する中、早期の退任に至った。

また、ニューカッスル・ユナイテッドとレアル・マドリーでDFとしてプレーしたジョナサン・ウッドゲート氏も退任した。

ウッドゲート氏は、マイケル・キャリック氏がミドルズブラの監督を務めていた時期や、オールド・トラッフォードでの両者とともに働いていたことが関係している。

新体制における今後の展望と影響

これらの人事異動は、単なる人員調整ではなく、ポチェッティーノ監督が求める特定の戦術哲学と指導スタイルを徹底するための不可欠なステップである。

監督の側近たちを招くことで、選手とのコミュニケーションや試合中の指示系統を即座に最適化できる環境が整う。

オールド・トラッフォードでのこの動きは、クラブの文化や運営方針が一新される兆候として、国内外のファンや関係者に強い印象を与えている。

マンチェスター・ユナイテッドは今後、新しいコーチ陣との磨合期間を経て、次の試合に向けた準備を加速させる予定だ。