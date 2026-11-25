独立サッカー規制機関のデイヴィッド・コーガン会長は、同クラブの違反認定が控訴審でも維持される場合、オーナーと対峙すると明言した。制裁措置としては取締役解任やクラブ売却命令まで可能であるとした。

独立 サッカー規制 機関のデイヴィッド・コーガン会長は、 マンチェスター・シティ の違反認定が控訴審でも維持されれば、同クラブの オーナー と対峙すると明言した。 クラブの規模は判断に影響しないという。

同機関には取締役を解任し、クラブ売却を命じる権限もある。 一方、プレミアリーグは議会委員会の公聴会中に「怒りのメッセージ」を送って審議を中断させた。 コーガン会長は水曜日、デジタル・文化・メディア・スポーツ委員会で、規制機関にはマンチェスター・シティのオーナーと「必ず立ち向かう覚悟がある」と述べ、最も重大なケースではクラブ売却を命じることも可能だと語った。 マンチェスター・シティは9月にプレミアリーグの規則違反114件で有罪と認定され、控訴している。

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一方、スポンサーが訴訟を起こした場合、ライバルクラブは訴訟費用を負担することで合意した。 オーナーの退任を強制する可能性も によると、コーガン会長は適用可能な制裁についても説明し、議員らにこう語った。

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「我々が科せる具体的な制裁を見れば、措置を取るには証拠が不十分だと判断することから、取締役を解任し、今後そのクラブやイングランドのサッカーに一切関与できないようにすることまで、あらゆる選択肢がある」 規制機関の最高経営責任者リチャード・モンクスは、オーナーが不適格と判断された場合、まず売却のための時間が与えられ、その後、第三者が売却を監督するために任命されると説明した。 「その価格がオーナーの希望する売却額を下回っても、やむを得ない」と語った。