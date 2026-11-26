マンチェスターシティ、トッテナム、マンチェスターユナイテッド、リヴァプールの4クラブは、ロンドンの法律事務所ウィギンに依頼し、マンチェスターシティの財務不正疑惑に関連する損失を算定しました。4クラブは2024年11月に法的通知を提出し、個別で賠償請求を行う予定です。一方、アーセナルは別の法律事務所を通じて別個の訴訟を準備しています。

によると、3クラブはロンドンの法律事務所ウィギンに依頼し、財務上の損失を算定するために分析担当者も共同で起用した。 ただし、請求は各クラブが個別に行う。 シティが2023年2月に告発された後、当時トッテナムの会長だったダニエル・レヴィの下で同クラブが最初に動き、ユナイテッドとリヴァプールが続いた。

一方、アーセナルは契約先の法律事務所HFSクレイマーを通じて別の訴訟を準備している。 4クラブはいずれも、『デア・シュピーゲル』が2018年11月に報じた疑惑に関連する6年間の時効期限に間に合わせるため、2024年11月に法的通知を提出した。 この時効に関する規定は、シティが2020年にUEFA主催大会への2年間の出場停止処分を覆す一因にもなった。9月には独立委員会がシティに対する100件を超える告発の大半について有罪と認定。2009年から2018年にかけて「見せかけの契約」により収入を9億ポンド以上水増ししたと判断されたことで、動きは加速した。

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事情に詳しい関係者は、ウィギンに依頼したクラブが分析を共同で行いながら、賠償は個別に求める理由を説明した。